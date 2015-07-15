希腊总理：在签署新救助协议前不能完全排除希腊退欧的可能性

哈通社阿斯塔纳7月15日电 据华尔街日报网15日电，希腊总理齐普拉斯周二表示，在该国与国际债权人签署新的救助协议之前，不能完全排除希腊退出欧元区的可能性。

周三，希腊议员将就债权人要求的90亿欧元紧缩政策的一部分举行投票表决，希腊总理承认，他并不同意这一紧缩举措计划。

齐普拉斯在接受国家电视台ERT采访时表示，这是一个艰难且糟糕的协议，他相信这并不是一个正确的计划，但当时已达到不能再向前迈出一步的地步。

不过，鉴于反对党的坚定支持，议会料将在周三晚间的表决中通过这项协议。

现在最大的问题是，这位40岁的总理是否能继续获得其所在的激进左翼联盟的支持，在最终协议达成前保住总理的职位。这是齐普拉斯自1月份以反紧缩立场赢得大选以来在希腊国内所面临的最艰难的政治考验。

齐普拉斯表示，他将尽一切努力维持激进左翼联盟的团结，且没有逃离责任的计划。

齐普拉斯在谈到希腊从逾两周前开始的资本管制时表示，银行的重新开张将取决于何时与国际债权人签署最终的救助协议。

IMF称希腊需要更多可靠的债务重组计划

国际货币基金组织(简称IMF)在周二公布的一份报告中对希腊执行其承诺的救助改革措施的能力提出质疑，并以前所未见的严厉语气警告称，欧元区必须同意力行债务重组才能确保救助计划成功。

IMF在对希腊经济做的最新评估报告中称，希腊债务可持续性的显著恶化，凸显出该国获得债务减免的必要性，且减免规模必须比欧元区当局截至目前考虑过和提议过的大得多。

IMF近日来已反复警告欧元区官员，称希腊需要比原先预想规模更大的债务重组计划，因资本管制恶化了本已疲弱的经济。根据欧元区在周一早晨达成的初步协议，官员们称将考虑延长债务还款期限和下调利率，前提是希腊执行其承诺的经济改革和预算削减措施。

但IMF称，在希腊实施资本管制后，即使是将还款期限延至本世纪下半段，可能也不足以令该国债务重返可持续性道路。

这份三页长的报告上周末在欧元区官员之间传阅，周二对外发表。IMF在报告中称，其中一个选择是大大延长希腊债务的偿还期限。下调利率并给希腊对整个欧洲的债务（包括新援助计划） 30年的宽限期可以把希腊的偿债时间推后至本世纪下半段，届时新一代希腊人将承担起目前该国背负的债务负担。

IMF警告称，短期内以较高成本借入资金会导致未来几十年的债务前景面临不可持续性。

IMF称，其他选择包括每年直接为希腊的预算转入资金，或者对前期债务进行大幅度减值，希腊及其欧洲伙伴可以在这些选择中做决定。

但是从政治角度来说，债务冲减对于德国等财政纪律严格的国家来说是不可接受的。IMF不甚乐观的债务评估显然是在提出警告，力度有限的救助协定还没有消除希腊退出欧元区的风险，IMF需要参与救助的欧元区国家做出承诺实施债务重组。这可能正好支持了德国财长朔伊布勒的观点，他认为，希腊脱欧也许是一个比对其进行救助更好的选择，德国政府正在考虑要不要支持另一轮紧急融资活动。

欧元区领导人表示，如果希腊推进预算削减以及经济改革措施，那么他们可以考虑延长债务到期期限以及降低利率。

如果欧元区无法让IMF确信他们会把希腊的债务负担降至IMF认为可持续的水平的话，可能会降低IMF参与救助方案的机率。相关规定禁止IMF向债务前景缺乏可持续性的国家提供贷款。