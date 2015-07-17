明年独联体国家经济将恢复增长

哈通社阿斯塔纳7月17日电 据中国经济日报16日报道，欧亚发展银行（EDB）分析研究部日前发布了最新一期《独联体宏观监测报告》称，2015年独联体国家GDP将下滑2%至3%，2016年将恢复增长，有望达到1.5%至2.5%。

欧亚发展银行分析师表示，"我们对2015年剩余时间和2016年地区GDP增速作出预测的依据是今年布伦特原油平均价格为60美元/桶，2016年涨至70美元/桶，且针对俄罗斯的制裁不再有实质性加码。" 报告显示，2015年第一季度，独联体国家GDP与去年同期相比下滑了2.7%。报告认为，经济指标下行的主要原因是俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰经济衰退，以及哈萨克斯坦、亚美尼亚和塔吉克斯坦经济增速放缓。 未出现经济下滑的独联体国家中，土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的经济增速与去年第四季度持平，吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦和阿塞拜疆3国经济增速加快。其中，吉尔吉斯斯坦GDP增速加快是因为黄金产量提升；摩尔多瓦经济增长的原因是进口商品需求下降和贸易收支改善；阿塞拜疆则得益于石油、天然气采掘的良好势头，以及非油气行业的稳定形势。 报告指出，不利因素对地区经济的影响已经较年初有所减弱。该地区主要出口商品能源的价格已部分回升，乌克兰紧张局势有所缓和，使得俄罗斯企业和银行所面临的政治风险下降。这些因素对出口创收及缓解地区资本外流产生了积极影响。此外，得益于卢布走强、俄金融市场趋稳及预算措施得当等因素，独联体国家在适应不断变化的外部经济环境方面也取得了一定进展。 欧亚发展银行是由俄罗斯和哈萨克斯坦共同成立的国际金融机构，旨在促进成员国市场经济发展，促进经贸关系。其成员国有俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦。《独联体宏观监测报告》是由欧亚发展银行发行的季刊，旨在分析、研讨独联体国家经济发展的趋势和挑战，并提供预测。