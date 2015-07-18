国家安全委员会就有关媒体报道哈公民在吉尔吉斯涉恐被击毙一事做出说明

哈通社阿斯塔纳7月18日电 国家安全委员会17日就吉尔吉斯安全部门在比什凯克进行的反恐行动中，击毙两名哈萨克斯坦公民一事做出说明。

据国家安全委员会相关负责人称，16日吉尔吉斯安全部门在比什凯克进行的反恐特别行动中，确有两名哈萨克斯坦公民--詹波拉特•阿米洛夫和阿尔伯特•阿布赫英被击毙。此二人均为西哈州居民，因受极端思想宣传的鼓动，离开哈萨克斯坦并计划前往叙利亚和伊拉克等地参与恐怖主义组织。 两人分别于2014年5月和8月偷渡进入吉尔吉斯斯坦境内，企图经吉尔吉斯斯坦转道前往其他地区。同年，两人被吉尔吉斯斯坦官方逮捕，该国法院以非法越境和伪造证件等罪名，对阿布赫英和阿米洛夫分别判处4年和3年有期徒刑。 2015年5月，阿布赫英和阿米洛夫越狱出逃。在抓捕行动中，哈萨克斯坦国家安全委员会对吉尔吉斯官方提供了协助，并最终发现两人踪迹。因对警方采取拒捕和武装反抗行为，两人均被先后击毙。 国家安全委员会还表示，国内一些媒体在报道此事件时提及两人在哈萨克斯坦境内组织恐怖团伙、并在境外遥控指挥的信息不实。（编译：塔尔）