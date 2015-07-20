廷巴克图遭毁遗迹得到修复

哈通社阿斯塔纳7月20日电 据BBC消息， 18日西非马里共和国著名古城廷巴克图举行盛大的庆祝仪式，庆祝被损毁的多处世界文化遗产在联合国教科文组织的帮助下获得修复。

据悉，廷巴克图市曾在三年前被马里北部与"达伊沙"（DAESH，旧称ISIS）组织有密切联系的叛军团伙占领。在遭占领期间，城内的古代建筑遭到了叛军团伙的肆意破坏，16座列入世界文化遗产的陵墓中有14座被毁，城内图书馆中收藏的大量古代文献也遭到了烧毁。马里政府军和法军于2013年1月收复该地，并于2014年起，在联合国教科文组织的帮助下开始对古建筑进行修复。经过一年多的努力，遭到严重破坏的14座古代陵墓中，已完成8座陵墓的修复工作，剩下6座陵墓的修复工程也将在近期完工。 在庆祝仪式上，联合国教科文组织代表伊琳娜•博科娃发表讲话称，破坏古城遗迹的个人和组织，将受到国际法庭的审判和严惩。 廷巴克图位于撒哈拉沙漠南部，其建城历史可追溯至12世纪，是人类历史上具有重要意义的历史名城，1988年被联合国教科文组织列入世界遗产名录。2012年 6月，廷巴克图古城被列为濒危世界遗产。 与古城同名的电影《廷巴克图》对遭占领时期城市居民遭到的残酷迫害进行了深刻的描述。影片于2014年在戛纳电影节期间上映，获得多项大奖。（编译：塔尔）