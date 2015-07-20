哈吉两国总理就修建阿拉木图—乔尔篷阿塔高速公路达成共识

哈通社阿斯塔纳7月20日电 据吉尔吉斯斯坦政府官网消息，19日，卡里姆•马西莫夫总理同吉尔吉斯斯坦总理铁米尔•萨利耶夫在吉尔吉斯斯坦伊塞克湖旅游区举行会晤，双方就哈吉关系发展、两国各领域合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

两国政府首脑探讨了修建阿拉木图-乔尔蓬阿塔公路问题。萨利耶夫表示，目前，阿拉木图与乔尔蓬阿塔已经开通直飞航班，但这远远不能满足两地之间的客流量，应建设连接两地的高速公路。吉方正在研究建设这条公路干线的可能性，公路将通过克明、米哈伊洛夫卡等地。目前，吉方已将公路铺设至克明（比什凯克-纳伦-图噜噶尔特），如果将这条线路继续延伸至阿拉木图，两地之间的距离将缩短至250公里，哈萨克斯坦游客驾车到伊塞克湖也会仅用2.5小时。

马西莫夫对吉方的这一提议表示支持。他说，相信这将是一条互利互惠的道路。与此同时，双方应开通供游客徒步登山的旅游线路。吉尔吉斯斯坦优美的高山环境必将吸引众多登山爱好者。

萨利耶夫呼吁哈萨克斯坦公民到伊塞克湖旅游。马西莫夫表示，这是他大学毕业以后首次到访伊塞克湖。作为登山爱好者，这次他是步行走过哈吉边境的。"我是穿越汗腾格里峰来到伊塞克湖的。吉尔吉斯斯坦即将加入欧亚经济联盟，双方将全面开通边境，这也意味着两国之间的交流也将越来越深。我相信，将有众多哈萨克斯坦公民像我一样，沿着风景如画的登山线路，来到美丽的伊塞克湖，"他说。

两国总理还就哈方向吉方供应煤炭等问题达成共识。（编译：吴然）