希腊银行重新开门 民众面临物价上涨

哈通社阿斯塔纳7月20日电 据BBC报道，在债务危机迫使希腊银行关闭三周之后，今天银行重新开门。

此前，希腊政府和欧盟达成协议，希腊要实行改革，换取拯救资金，以避免债务违约和离开欧元区。



但是仍有很多限制，比如禁止向国外银行转钱，物价上涨，以及附加税的增加。



与此同时，德国表示可以考虑向希腊做出更多的债务让步。



几周以来，取款机前排长队已经在希腊司空见惯，由于担心银行被挤兑，人们每天最多只能 提取60欧元。



从周一开始，人们每周最多可以提取420欧元，这样不用每天排队。



一名建筑师对BBC说， 银行重新开门对他的生意运作帮不了太大忙。



瓦斯里斯-马瑟罗斯说："我们面临的最大挑战是我们无法支付供应商，所以早晚我们会没有产品出售"。



这是因为现在人们仍然不能向外国银行转钱，也无法兑现支票。



除此之外，一些商品和服务项目的附加税将从 百分之13上升到百分之23，坐出租车、在饭馆吃饭都比以前要贵。



希腊的债权人要求希腊进行改革，以开始就高达860亿欧元的紧急救助款项进行谈判。



希腊总理齐普拉斯领导的政党的一些成员在国会就紧缩措施表决时投了反对票。



但是投票最终通过，为希腊获得过渡性贷款铺平了道路。 有了这项贷款，希腊银行才能重新开门，希腊才能在周一偿还欠欧洲中央银行的35亿欧元的债款。



德国的立场



希腊和国际货币基金组织一直希望就如何偿还3200亿欧元的债务重新展开协商。



德国总理默克尔排除了减少债务的做法。



但是她对德国电视台说，可以考虑其它形式的减缓措施，比如降低利率等等。



德国是希腊最大的债权国，也一直对希腊坚持强硬态度。



在充满挫折的谈判中，德国财长一度建议希腊可以在稳定经济的同时暂时离开欧元区。



希腊总理齐普拉斯已经在投票之后改组了内阁，取代了跟他唱反调的那些部长。但是他在周三还要推动更多的改革方案。



他的前财政部长瓦鲁法斯基曾对BBC表示， 强加给希腊的经济改革计划"一定会失败"。