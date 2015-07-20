一系列大型跨国企业将把驻中亚分部迁移至哈萨克斯坦

哈通社阿斯塔纳7月20日电（记者加苏兰•卓勒德巴耶夫）投资和发展部部长阿斯耶特•伊谢克舍夫20日在阿斯塔纳举行的一场新闻发布上表示，哈萨克斯坦政府正在不断改善投资环境，积极吸引各类大型跨国公司入驻哈萨克斯坦。考虑到中亚地区的经济形势和地区其他国家的投资环境，一系列大型跨国公司计划将其驻中亚地区的分部迁移至哈萨克斯坦，这些公司希望在我国立脚，以辐射整个中亚地区。

伊谢克舍夫并未透露具体是哪些跨国公司，但他指出，将要落户哈萨克斯坦的不是传统的资源领域公司，而是从事高新技术产业的企业。

纳扎尔巴耶夫总统提出的"百步计划"指出，应与国际战略合作伙伴企业（"基石投资者"）在经济主要领域建立合资公司，例如阿斯塔纳航空公司、田吉兹雪佛龙公司、哈铁机车生产厂等企业；为吸引国外高新技术人才，参考美国、加拿大、澳大利亚等国经验，建立便捷的技术移民制度。伊谢克舍夫强调，政府正在按照总统提出的这一方针开展工作，计划在各国举行各类论坛和投资洽谈会，并对一系列国家实行免签证，为国内外企业合作穿针引线，为外企"走进来"铺设道路。

伊谢克舍夫表示，与此同时，投资和发展部还在积极同已进入国内市场的外国企业交流和磋商，以促使双方合作进一步深化，鼓励外国企业再投资。目前，哈方已同18家企业达成关于再投资的协议。（编译：吴然）