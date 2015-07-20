哈萨克斯坦力争成为连接欧洲和亚洲的转运枢纽

哈通社阿斯塔纳7月20日电（记者加苏兰•卓勒德巴耶夫）交通道路基础设施建设将成为哈萨克斯坦工业创新发展规格第二个五年计划的重中之重。一个国家或地区的基础设施是否完善，是其经济是否可以长期持续稳定发展的重要基础，并且在商品的出口、吸引外资等方面的影响也非常大，也是现在复杂国际环境下发展经济的最有效机制。

纳扎尔巴耶夫总统在2015年度国情咨文中就提到将建设从首都辐射全国各地的公路、铁路和航空线路的交通网络。这些交通运输路线将促进地区间、州际间贸易、物流等经济联系，这将意味着扩大国民就业门路和提高收入，从而改善当地人民生活水平。届时，中国提出的"丝绸之路经济带"的物流路线也将经过我国，通过发展交通道路基础设施，我国将进一步发挥潜在的经济能力，成为连接欧洲和亚洲的转运枢纽。

"哈萨克斯坦交通道路运输系统发展方案"是国家完善运输道路基础设施建设中实行的最主要方针政策。按照方案，到2020年，将建设和翻新80%的交通运输高速公路，并达到欧洲标准，使我国经济和社会面貌焕然一新，各地与首都紧密相连。这同时也将大大提高我国货物运输量，提升过境运输能力。根据有关专家提供的材料，我国70%的高速公路目前有待翻修。

在方案框架内，政府还将翻新全国300个火车站，更换600个火车头和2万个货物及旅客车厢。据有关材料分析，2020年中国和欧洲的双边贸易额将增至1万亿美元，其中10%的货物将通过公路和铁路运输，届时哈萨克斯坦将充分利用其地理优势和完善的交通运输网络从中获益。预计在完善此交通运输网络过程中将新增3万多就业岗位，使我国失业问题同时得到一定解决。

"交通道路运输系统发展方案"是通过一系列配套方案的执行而实现的。2020年前，国家将投资2.4万亿坚戈建设完成包括"西欧-中国西部"交通走廊，中部-南部、中部-东部、中部-西部、阿拉木图-奥斯卡曼、阿斯塔纳-彼得罗巴甫尔、卡拉干达-杰兹卡兹甘-克孜勒奥尔达、杰兹卡兹甘-彼得罗巴甫尔、乌拉尔-卡缅卡、杰特拜-扎纳乌兹彦（扎瑙津）等在内的12个高速公路项目。除此之外，政府还将完成7500公里的公路翻新工作。

在不久的将来，所有这些项目不仅会对我国工程企业的发展注入力量，同时也将对国内从事工程材料生产和配套服务的中小企业带来无限商机。