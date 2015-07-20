图片专题：揭开世界穆斯林小姐选美大赛的神秘面纱（图）

哈通社阿斯塔纳7月20日电 据Nur.kz援引featureshoot.com网站消息，相对世界各地的选美活动，世界穆斯林小姐选美大赛(Miss World Muslimah)会显得比较另类。在这一选美比赛中，比基尼让位于罩袍，歌舞表演让位于经文朗诵，而评委席上端坐着的是来自孤儿院的孤儿们。

这项全球性的赛事，每年都会在印度尼西亚举行。在为期两周的选美比赛中，参赛佳丽均会身着盛装，出席活动。

参加选美的穆斯林佳丽来自各行各业，她们中有护士，有工程师，也有普通教师。比赛中，她们会进行经文朗诵表演，还会接受宗教知识的测试。

在众多知名的选美比赛中，穆斯林小姐大赛最关注的，并不是佳丽们的"颜值"高低。相反，参赛者对社会的贡献、对弱者的怜悯和对宗教的虔诚是成为冠军的关键。大赛由世界穆斯林基金会举办，所获收入将被捐赠给世界各地陷入战乱、生活困难的穆斯林人群。

1．参赛佳丽紧张的等待大赛开幕

该赛事最初举办于2011年，当时仅有印度尼西亚国内选手参赛，如今已经成为了一项全球性的知名活动。

2.来自突尼斯的佳丽法提玛•本•古耶法拉荣获2014年度世界穆斯林小姐桂冠 赛事中，比基尼让位于罩袍，歌舞表演让位于经文朗诵，而评委席上端坐着的是来自孤儿院的孤儿们。

3.冠军绶带和后冠

"我们希望通过这种活动，让孩子们了解这样一个道理：想要展现美丽的一面，不一定非得赤身裸体。"赛事组织者叶卡•珊提说。

4.参赛佳丽参观印度尼西亚佛教寺院

5.参赛佳丽叶丽斯•硕莉亚为其他选手唱歌助兴

参赛者在报名阶段需要向组委会提出申请，并提交关于个人所从事过的社会活动、获得奖励等信息的证明。

此外，还要提交介绍自己和家人的视频、讲解自己对古兰经的理解、展现在公众场合的演讲能力等。

参赛佳丽的宗教知识和其与其他选手关系的处理，将是赛事中的一个重要考核项目。

6.参赛佳丽访问敬老院

7.参赛佳丽需要通过医学和心理学知识的测试 赛事组织方还会考察她们的怜悯心和同情心。比如，组织方会给每位佳丽提供1000美元资金，并要求她们用这笔钱最大限度的帮助那些最需要帮助的困难人群。

8.参赛佳丽在清真寺中

20名选手中，最终将有8位选手胜出，并按照不同的提名获得不同的奖项，其中2个提名由孤儿院中的孤儿们选出。最终获得冠军的选手，将获得前往麦加朝圣的奖励。

9.法提玛•本•古耶法拉在清真寺中休憩

10.参赛选手之间建立了姐妹般的亲密关系

11.经文课程

12.马来西亚佳丽努尔•海茹妮莎

13.赛前众佳丽正在挑选高跟鞋

14.量体裁衣

15.佳丽纳兹莉•阿里正在进行赛前准备，2014年的世界穆斯林小姐大赛在印度尼西亚的日惹市举行。

16.佳丽们的高跟鞋

17.参赛佳丽正在进行赛前祈祷

18.一位正在等待登台的参赛佳丽

19.突尼斯小姐法提玛•本•古耶法拉和普力马蒂塔•拉哈玛

20.进入第二轮比赛的尼日利亚小姐比莉吉斯•艾迪拜约在等待助手为其整理好罩袍

21.大赛结束，由100名孤儿组成的评委团宣布突尼斯小姐法提玛•本•古耶法拉最终夺得2014年度冠军

她获得了前往麦加朝圣的机会，此外，冠军奖品还包括一只金表、前往韩国旅游和1万美元奖金。（编译：塔尔）