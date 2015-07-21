比恐怖主义更恐怖的事——每年上百万人因交通事故死亡

哈通社阿斯塔纳7月21日电 据英国《金融时报》20日报道，如果人类想要快速取得一些成就，不妨从道路交通安全着手。根据世界卫生组织(WHO)的统计，2010年交通事故导致了124万人丧生。这大概是谋杀和武装冲突致死人数总和的两倍。然而，我们可以相当轻易地挽救其中许多人的生命。某种程度上，我们之所以没有这样做，只是因为缺乏想象力。

"道路交通事故伤害一直受到全球健康议程的忽视......尽管这种伤害是可预测的，而且基本上也是可以预防的，"世卫组织表示。荷兰作家约里斯•卢因迪克评论称，之所以人们不把车祸视为新闻，正是因为它们太司空见惯了。他说，尽管交通事故是"阿拉伯世界最大规模的屠杀"，媒体却关注规模小得多的恐怖主义屠杀。

根据经济与和平学会的说法，2013年恐怖分子在全球范围内杀害了近1.8万人。这只是交通事故死亡人数的1.5%。当然，或许有一天，恐怖主义将升级到毁天灭地的程度，可是专家们自2001年以来就一直在做着这样的预言。另一方面，随着更多人买车，交通事故死亡人数或许很快就会超过艾滋病或者结核病。

驾驶汽车这种行为太过平常，以至于无法引起太多恐惧。人们似乎更担心飞行，然而，耶鲁大学公共卫生学院的健康经济学家乔迪•辛德拉尔表示，乘飞机旅行中最危险的部分往往是开车前往机场的那一段路程。去年，飞机失事在全球范围内共致使1320人丧生，然而这些事故充斥着电视新闻。有"挪威的普鲁斯特"之称的卡尔•奥韦•克瑙斯高解释称："飞机失事是一场仪式，它时不时发生，同样的事件连锁，我们自己从来不是其中的一员。想象最后几秒钟对于乘客是多么可怕，让我们获得了一种安全感，同时也带来了刺激和激烈的感觉......"

相比之下，我们对遍地皆是的交通事故使用的语言就不那么激烈了。"撞车"这个词变成了描述社会或者职业失败的俗称。"事故"这个词表明死亡是不可避免的，是一种命运。这是错误的。希腊和法国等国家的做法已经表明，政府的介入可以在多短的时间内降低死亡人数。有时保姆国家的确能够奏效。1973年，法国每年的交通事故死亡人数达到1.7万人。于是皮埃尔•梅斯梅尔等领导人以及后来的雅克•希拉克采取了行动，包括实施限速规定，强制要求系上安全带，安装雷达等。结果表明，一些悲剧并非不可避免。25年前的欧洲，摩托车事故是器官捐献者的稳定来源。强制要求佩戴头盔后，这样的局面得以终结。

简言之，我们知道怎么做。联合国道路安全特使让•托特表示："就全球而言，没有什么可发明的了。"联合国制定了到2020年道路交通事故死亡人数降至100万以下的目标，这完全可以实现。但各国政府必须希望实现该目标，即便这意味着激怒选民。不要只是制定限速规定，还要加以严格执行。不要只是进行酒精含量测试，还要在周末晚上的夜总会外面进行测试。禁止驾车者在开车时使用电话。现在人类思想受到智能手机的统治，这种行为会危及行人。让驾车者获得拥堵信息的应用尤其令人分心。世卫组织警告称："免提电话并不比手提电话安全多少。"

当无人驾驶汽车来临的那一天，我们可能会惊叹，我们曾经让心不在焉、近视偶尔还会喝酒的人类驾驶巨大的金属导弹。就现在而言，或许改变的关键在于态度。许多人（尤其是在穷国）完全没有接受过交通方面的培训。第一课可能是，肆无忌惮地驾驶并不能证明你有男子汉气概。男子汉气概有助于解释为何在全世界因交通事故死亡的人当中有77%是男性（根据世卫组织的估算）。

另一个普遍存在的态度问题是：在一些汽车相对还不多见、从而是身份象征的国家里，驾车者往往将自己视为国王，而将行人视为蟑螂。2000年，当我在加纳逗留的时候，许多驾车者在驶近村庄的时候会使劲摁喇叭和加速，即便在晚上也是如此——他们在晚上行驶时往往也不会开灯。一天早上，我在一个村庄醒来后听到一位妇女恸哭的声音。她的儿子刚刚被汽车辗过。太多的加纳父母知道那是什么感受。

发展中世界（逾90%的交通死亡事故发生在发展中世界）在这方面可以很快取得进展。托特描述了当今一幅常见情景：一辆被某个富国丢弃的老旧汽车上载满了人，而司机的驾照是买来的。然后，如果发生"事故"，很少会有救护车来。

改变这一切将需要钱。但世界银行估计，道路交通事故成本占到各国国民总产值(GNP)的1%-3%。交通事故中每死一个人，都有其他数位受害者伤残，这些伤残者往往需要终生护理。与此同时，托特表示，世界银行用于道路安全方面的资金预算每年只有300万美元。

全世界有太多的问题，以致于很难知道先解决哪些问题好。各国政府投入大量精力试图打击恐怖主义。将其中一些资源投入到道路安全方面可能是更为明智的做法，这不仅仅是因为这是一个致死率高得多的问题，而且还因为，与恐怖主义不同，我们知道怎么做有效。