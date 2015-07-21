这狗为什么这么大？（组图）

哈通社阿斯塔纳7月21日电 很多时候，人们在拍照时无意中会将一些原本很小的物品、建筑和动物拍摄出无比巨大的效果。有些朋友总是对此感到难以理解，就如曾经风靡网络的"这鸽子为什么那么大？"的问题一样，绞尽脑汁都想不通这些照片的形成原因。其实这涉及到了一个透视的概念。

透视是指近处物体成像大、远处物体成像小的大小差异(说白了就是近大远小)。有时候也称为"远近感"。英文为perspective，在绘画中有"透视法"的意思，但在摄影术语中并不是指创作技法，而是多指现象本身。 透视在摄影中是经常被提及的一个词语，而透视感对于表现一副作品也有着非常重要的意义。有时我们能够看到一张空间感很强的照片，视觉冲击力很强，但有时我们也能看到一个紧凑的缺少空间感的照片。摄影作品中产生不同空间感的原因在哪里呢？简单来说，和镜头有关。 比如说，当你的相机使用的是广角镜头时，由于广角镜头的焦距短，镜头视角大，所以能够产生明显的透视效果。而长焦镜头的镜头视角相比广角镜头要小，所以会尽量的压缩整个画面，也就是减小空间感，这也是为什么我们使用长焦镜头拍摄的范围比广角更小。 所以，当你使用广角镜头，并且被摄主体离你足够近时，相当于让其成为照片前景时，你就可以拍出一张"鸽子为什么这么大？"的照片了。 了解了这些知识，再看下面这些照片，你不会再问 "这些狗为什么那么大？"了吧。（编译：塔尔）