法国：无理由为阿拉法特死因立案

哈通社阿斯塔纳7月22日电 据BBC报道，法国检察官说，没有理由为巴勒斯坦领导人阿拉法特死因立案。

2012年8月在巴黎楠泰尔的一个法庭要求进行谋杀调查，因为阿拉法特的遗孀苏哈指称阿拉法特是因放射性钋-210中毒身亡。 周二当地的检察官下结论说，对上述指称不能立案。 2004年11月75岁的阿拉法特在法国的军队医院身亡，他的医疗记录显示他由于血液紊乱而中风。 阿拉法特是在约旦河西岸拉马拉的住宅患病数周后被转往巴黎的医院。 当时阿拉法特的遗孀不允许对死者进行尸体解剖，但是允许法国、俄罗斯和瑞士专家从尸体中取样化验。因为在2012年7月阿拉法特的私人物品中发现了钋-210的痕迹，这是卡塔尔的半岛电视台在调查中发现的。 调查风波 下个月在巴黎郊区楠泰尔的一个法庭将开始谋杀调查，之前该法庭驳回了苏哈•阿拉法特的一项民事诉讼。 这个案件并没有指明被怀疑的凶手，只是对一个代号为X的肇事者提出诉讼。 在2015年4月，3名法国法官对阿拉法特死因调查作出结论，并把他们的发现交给了楠泰尔的检察官。 楠泰尔的检察官凯瑟琳•丹尼斯说，当时法国专家得出结论认为在阿拉法特坟墓中和尸体样本中发现的钋-210和铅-210同位素并无异常。 周二检察官办公室表示，检控方的意见认为这个案件应该取消。现在法庭要决定是否听从检察官的建议。 但是在瑞士洛桑的Vaudois大学医院中心的研究人员上个月说，他们调查的结果显示阿拉法特死亡有"第三方介入"，为阿拉法特中毒身亡的说法提供了一些支持。 巴勒斯坦的调查委员会宣布阿拉法特肯定是"被杀，凶手就是以色列"。许多巴勒斯坦人也指责以色列造成阿拉法特死亡，但是以色列对此坚决否认。