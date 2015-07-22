金砖银行在上海正式开业

哈通社阿斯塔纳7月22日电 据英国《金融时报》22日报道，金砖国家"新开发银行"（New Development Bank，即"金砖银行"） 昨日在上海正式开业，来自巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的代表纷纷憧憬一家新的、比世界银行等机构更加敏捷和反应迅速的开发银行。

金砖银行开业不到一个月前，中国主导的亚洲基础设施投资银行（Asian Infrastructure Investment Bank，简称：亚投行）的成员国签署了该行的章程。亚投行的宗旨与金砖银行类似，也是创建一家与现有机构并驾齐驱的全球投资机构，让发展中国家在里面拥有更大影响力。

虽然金砖银行只有五个创始成员国，远远少于亚投行的57个，但金砖银行的初始资本与亚投行相等，也达到1000亿美元。五个国家拥有平等的投票权。

"我们相信，亚洲在基础设施领域的资金需求如此巨大，我们两家甚至更多贷款机构都有广阔的参与空间，"金砖银行行长卡马特(KV Kamath)表示。此前他曾是印度最大私营部门银行--印度工业信贷投资银行的首席执行官。

但不同于亚投行的是，金砖银行不会局限于亚洲。不包括南非，原有的金砖四国包括40%以上的世界人口，四分之一的世界陆地面积，以及全球国内生产总值(GDP)的逾25%。

卡马特和中国财政部长楼继伟昨日都谨慎地避免批评现有机构，包括世界银行和亚洲开发银行（Asian Development Bank，简称：亚开行）。但他们明确表示，他们相信金砖银行可以比现有体系做得更好。

"金砖银行将更加注重发展中国家的需求，更加尊重发展中国家的国情，更全面地体现发展中国家的价值观，"楼继伟表示。"发展是个动态的过程，并没有所谓的‘最佳实践'。"

卡马特承诺将把该行"从最佳实践提升至下一代实践的境界"，并补充称，传统的开发贷款往往"过于死板，不灵活而且缓慢"。"从借款国的视角看，这些特点成为巨大的增长阻碍，"他说。

金砖银行力求最迟在明年4月发放第一批贷款。

分析人士同意上述经济逻辑是站得住脚的，但其中一些人警告，金砖国家之间的地缘政治紧张可能扰乱该行的平稳运营。他们指出，亚投行在中国国家主席习近平2013年10月最初提议后不到两年就正式登场，但金砖银行的筹备工作拖了四年多。拖延的一个原因是各方需要磋商把金砖银行的总部设在哪里的问题。中国领导人希望，该行落户上海将提振该市到2020年成为一个全球金融中心的雄心。

但卡马特表示，他没有看到任何政治内斗迹象。