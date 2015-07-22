阿伊姆别托夫将以第二飞行工程师身份飞往国际空间站

哈通社阿斯塔纳7月22日电 据哈萨克斯坦航天委员会消息，今年9月1日，我国宇航员阿伊登•阿伊姆别托夫将以"第二飞行工程师"身份，搭乘俄罗斯飞船从拜科努尔起飞前往国际空间站。此次航程所花费费用，或将以减免俄罗斯2016年拜科努尔航天中心所需缴纳租金的方式支付。

在原本的计划中，阿伊姆别托夫将以"普通成员"身份搭乘俄罗斯飞船完成前往国际空间站的旅程。但鉴于阿伊姆别托夫具备优秀的航天技能，并拥有丰富的航空航天经验，哈萨克斯坦航天委员会与俄罗斯联邦航天局近期达成一项最新协议，将阿伊姆别托夫在此次航行中的身份由"普通成员"修改为"第二飞行工程师"。其航程所需费用总额最终确定为11亿卢布（约合2000万美元），哈萨克斯坦航天委员会表示，这一费用远低于商用航天游客项目所需支付的费用（5000万美元）。

据悉，由于在今年的国家财政预算中，并没有为航天发射计划划拨资金，哈萨克斯坦航天委员会正在同俄罗斯航天署进行交涉，计划通过在俄罗斯2016年所需缴纳的拜科努尔航天中心相关租金中，减免相同金额租金的方式支付这笔费用。哈萨克斯坦航天委员会表示，这一计划的申请已提交给哈俄两国政府。（编译：塔尔）