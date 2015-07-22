欧元区穷国质疑：凭什么希腊比我们得到的多？

哈通社阿斯塔纳7月22日电 据路透社报道，Bozena Vargova是斯洛伐克一名退休的理疗医师，她无法理解她的国家为什么应该救助收入通常是斯洛伐克人两倍、债台高筑的希腊人。

"我觉得我们不应该给希腊任何东西，"Vargova说道。她每月领取370欧元的退休金，而普通希腊人的平均退休金是833欧元。 在欧元区是否应该救助希腊的激烈口角中，一些同情希腊的人认为这场辩论是欧洲富国与穷国间的对峙：富有的德国羞辱贫穷的希腊。 但对于斯洛伐克和其他欧元区前社会主义国家来说，分界线并非财富水平，而是对债务和牺牲的态度。 这种价值观分歧可能是本就摇摇欲坠的欧元区团结所面临的最大威胁；在斯洛伐克西南部人口8.5万的尼特拉，这种分歧尤为明显。 60岁的Vargova和丈夫卖掉了尼特拉的四居室，搬到了附近村庄一栋更便宜的房屋内，从而节约有限的资金。她的丈夫是一名按摩师。 Vargova工作了40年后退休，她认为希腊人是时候感受一下斯洛伐克从社会主义经济转型时斯洛伐克人所经历的困境。 "他们超前消费，现在必须勒紧裤腰带，"她所指的是希腊人。 斯洛伐克领导人在希腊债务危机中经常向希腊表达他们的不耐烦。上周希腊获得新的救助，最高可能达到860亿欧元（934亿美元）。 斯洛伐克总理Robert Fico称，希腊债务减计是"不道德的"，如果希腊不能满足所同意的条件，他将呼吁希腊退出欧元区。 "希腊人必须为过去的行为交税，"Fico周二称。"斯洛伐克走过了艰难的道路。如果我们在（当时）经济差得多的情况下都能做到，其他国家也必须这么做。" 斯洛伐克政府消息人士称，斯洛伐克财政部长Peter Kazimir在Twitter上称，严厉的救助条款是希腊政府自找的；希腊驻斯洛伐克大使对此表示不满。希腊驻斯洛伐克首都布拉迪斯拉发大使馆没有立即发表评论。 希腊经济经历近几年大幅下滑后，斯洛伐克人均经济产出已经超越了希腊。欧盟统计局2014年的数据显示，斯洛伐克的产出为欧盟平均水平的76%，而希腊为72%。 但斯洛伐克家庭收入仍落后于希腊。斯洛伐克最低工资为380欧元，而希腊为684欧元。斯洛伐克人均养老金为408欧元。 经济合作与发展组织（OECD）的数据显示，即使根据斯洛伐克更低的生活成本进行调整，希腊平均工资仍比斯洛伐克高25%。