哈萨克斯坦将引进国外博物馆先进经验

哈通社阿斯塔纳7月22日电（记者加苏兰•卓勒德巴耶夫）哈萨克斯坦博物馆事业将得到进一步完善。文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒今日在国家新闻发布中心举行的新闻发布会上作上述表示。

阿尔斯坦别克说，为使国内的博物馆符合现代化要求，更加直观、全面的向世人展示民族历史文化，哈萨克斯坦将引进卢浮宫、埃尔米塔日、梵蒂冈等世界著名博物馆的新进经验。众博物馆将成为国内科研所、高等学府、档案馆、图书馆等机构开展各类工作的有力支撑，其中包括历史和考古研究、文物复原、艺术探索、文化教学、纪念品生产、旅游服务等方面。根据国家文化政策的主要方针，文化领域的管理工作将得到优化，这一领域今后将被视为是国民经济的组成产业之一。为提高文化产业的经济活跃性和效益率，将对国内主要的博物馆和图书馆的行政属性进行改变，它们将从政府部门过渡到国有企业。

阿尔斯坦别克表示，与此同时，还将创建涵盖我国所有历史、文化、社会知识的电子百科全书，在这一百科网站上可以到查阅到关于哈萨克斯坦的所有相关信息。该网络项目将在阿斯塔纳世博会框架下，为大力宣传和介绍哈萨克斯坦人文文化而创建。文化和体育部还将在阿斯塔纳世博会期间举行各类专项活动，介绍哈萨克斯坦在世界历史和当今国际社会上取得的成就。（编译：吴然）