世界最古老《古兰经》抄本亮相英国

哈通社阿斯塔纳7月23日电 据中新网消息，英国伯明翰大学22日表示，该校图书馆发现了全世界现存最古老的《古兰经》手抄残页，这些残页至少已有1370年历史。

这几页羊皮手稿和一些中东书籍、文件放在一起，在伯明翰大学的图书馆里已经沉睡了近100年未被发现。一位名叫费德利的博士生翻阅这些手稿后，决定拿去用放射性碳元素测定法判定年代，而鉴定结果令人吃惊。



英国广播公司(BBC)报道称，牛津大学科学家所做的鉴定结果显示，这些手稿产生于公元568年至645年之间，是全世界现存最古老的《古兰经》手稿。



伯明翰大学从事基督教与伊斯兰教研究的教授大卫•托马斯表示，根据伊斯兰教的传说，伊斯兰教创始人穆罕默德从真主处获得天启而开始写《古兰经》，这个过程从610年开始一直持续到他去世的632年，古兰经最终成为了伊斯兰教的经典。



托马斯教授说："写这份手稿的人很有可能认识穆罕默德，也许见过他，更有可能听过他布道，以致于有私交。"



大英图书馆学者韦利表示，这是一个激动人心的发现，它将令穆斯林信徒们欢欣鼓舞。



托马斯教授说，《古兰经》的手稿会写在羊皮、石头、棕榈叶或骆驼的锁骨上，而最后成书的版本完成于公元650年。此次发现的手稿的年代不会晚于穆罕默德去世20年之后。