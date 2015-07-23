中国经济下行之忧打压工业金属价格

哈通社阿斯塔纳7月23日电 据英国《金融时报》23日报道，从铜到锌的工业金属价格昨日再度下跌，受美元走强和市场对中国持续担忧的打压。

用于制造飞机机身和饮料罐等许多东西的轻质金属铝也在价格下跌的金属之列。

铝价跌至新的6年低点，原因是中国工业和信息化部表示，中国将通过出口来解决国内铝业产能过剩的问题。伦敦金属交易所三个月期铝一度跌至每吨1651美元，随后有所回升，以每吨1658美元收盘，当日下跌4美元。

据世界最大铝生产商之一美国铝业(Alcoa)介绍，尽管中国的铝消费量增速预计将超过9%，但产量增速更快。中国国家统计局本周早些时候发布的数据显示，中国国内原铝产量同比跃升18%，达到创纪录的280万吨。

中国没有通过关闭陈旧或亏损的冶炼厂来调整供应过剩的国内市场，而是出口越来越多的半成品铝；此类产品有资格获得退税。

6月，净"半成品"出口跃升至37万吨，同比增长57%。

"铝从中国源源不断输出，把本来相对较紧的市场很快搞成了过剩，"澳新银行分析师丹尼尔•海因斯表示。"再加上中国以外的需求出现令人担忧的疲弱迹象，未来几个月价格很可能持续承压。"中国出口激增已经引起世界其它地方生产商的不满，它们称，很大一部分铝只得到最低程度的加工，以便有资格获得退税。美国铝业称这些产品是"假半成品"，并声称它们是今年以来铝价下跌10%的关键驱动力。

与此同时，铜价下跌89.50美元，至每吨5364美元的6年新低，镍价下跌195美元，至每吨11470美元，锌价回落35美元，至每吨2003美元，部分原因是市场继续对中国的需求增长感到忧虑。中国占工业金属需求的至少40%，近来各方对中国经济可能下行的担忧有所加剧。