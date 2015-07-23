阿拉木图市发生洪涝灾害 近千人被转移（视频组图）

哈通社阿拉木图7月23日电（记者古丽米拉•果斯曼阿利 哈纳特•马梅特哈兹吾勒）当地时间7月23日凌晨3时左右，阿拉木图市发生洪涝灾害，纳吾热孜拜、阿吾耶佐夫以及阿拉套等3个市区受灾，其中纳吾热孜拜区受灾情况最为严重。所幸未造成人员损失，目前已有900多人被转移至安全区域。

据阿拉木图市政府有关负责人介绍，因近日气温持续升高，阿拉木图市周围山区大量冰雪融化，使得由冰川形成的一冰碛湖积水过多，达到4万立方米。23日凌晨，该冰碛湖的冰川坝突然垮塌，湖水急速流入哈尔尕勒河，但河道不能容纳所有的水，河水便沖決堤岸，倾泻在附近住宅区，造成洪涝灾害。所幸的是，哈尔尕勒河大坝已经阻拦大部分洪水，水位现位于大坝的半腰，大坝未出现受损迹象。本次洪灾由溢出河道的河水造成，大坝下游的市区无任何风险。目前，哈尔尕勒河大坝正在进行开闸泄洪，河道水位也正在逐渐下降。 据悉，包括内务部紧急情况委员会和当地政府防洪部门在内的共1200多人、160多台设备以及3架直升机现已投入到救灾工作中，财产损失情况也在计算当中。副总理别尔德别克•萨帕尔巴耶夫和内务部副部长弗拉基米尔•博日科已赶赴前线，指挥救灾工作。 截至记者发稿，已有900多人被转移至安全区域，他们大多数人被安置在附近学校和医院等场所，并已向他们提供饮食、热水等生活必需品。（编译：吴然）