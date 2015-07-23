中国驻日本大使：中方警惕日本或改变专守防卫政策

哈通社阿斯塔纳7月23日电 据BBC消息，中国驻日大使程永华表示，日本安保法案日本众议院通过安保法案后，中国对日本可能改变和平发展道路，以及战后专守防卫政策，感到担忧和警惕。

程永华周四（23日）在东京的日本记者俱乐部演讲时表示，中国不会将日本作为假想敌，如果日本将中国作为假想敌，会损害两国关系的改善势头并带来新的风险。 对于日本首相安倍晋三能否在9月访华，程永华表示，中国政府邀请各国首脑参加抗战胜利70周年纪念活动，如果安倍能够参加，中方非常欢迎。 程永华又说，日本首相的战后70周年谈话，代表日本政府的态度，关系到日本与邻国的关系，以及日本今后走向，中国关注谈话是否继承日本政府的态度和承诺。 安倍曾多次表示，他将在纪念二战结束70周年之际发布声明表达歉意，但是他不会就此作出道歉。日本《共同社》最新所做民调显示，67%受访者认为安倍应该就战时罪行道歉。 中日关系因日本侵华历史长期以来都不是很顺畅，但是自中日领导人过去一年进行会晤之后，两国关系出现改善。 日本政府消息人士指，两国领导人今年可能再次会面。 但是，一些人士还指出，中国希望首先看到安倍为纪念战争结束70周年所准备的讲话，因担心他可能淡化过去日本政府对战争侵略罪行的道歉。 对于东海油气田问题，程永华表示，中国政府不承认日中中间线，而且中方是在中间线以西，不存在争议的中国管辖海域开发油气田，日方的指责不符事实，希望遵照2008年达成的东海问题原则共识，通过对话磋商管控分歧。