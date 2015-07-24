路透社：以色列刮起纯素食风潮

哈通社阿斯塔纳7月24日电 据路透社消息，在特拉维夫市中心拥有一家时尚的格鲁吉亚餐厅Nanuchka，当她将所有动物性食品从餐厅菜单上撤下时，她的这一举动震惊了以色列餐饮界。一年后，她的Nanuchka店生意兴隆，让那些预测该店要关张的人无话可说。

特拉维夫素食风潮日渐兴盛，Nanuchka便是这股风潮的一部分。该市约有400家餐厅被认证为"适合纯素主义者"，包括达美乐比萨(DPZ.N)。达美乐在以色列推出纯素比萨。 "喜欢纯素比萨的人很多，他们是非常忠实的顾客群，"达美乐以色列营销副总裁Ido Fridman说道，并称达美乐以色列过去一年售出了逾50万份纯素比萨。 随着全球民众营养意识大大增强，纯素食主义逐渐流行。但以色列纯素食主义者的迅速增加，可能预示着其他地方还有更多人会加入纯素阵营。 与素食主义者一样，纯素食主义者不吃肉，但他们也不食用任何动物性食品，包括鸡蛋、乳制品和蜂蜜。 为以色列报纸《环球报》（Globes）和以色列第二频道进行的一项调查发现，5%的以色列人自称为纯素食主义者，8%的人自称为素食主义者，另有13%正在考虑成为纯素食主义者或素食主义者。2010年仅有2.6%的以色列人是素食主义者或纯素食主义者。