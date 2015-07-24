世界各地的废弃轮胎正重获生机

哈通社阿斯塔纳7月24日电 据BBC消息，在肯尼亚、印度、底特律、瑞典等地，正有一批具有生态环保思维又才华横溢的创业者，把工业化社会中一种无处不在又难以处理的废弃物--轮胎（全世界每年废弃的轮胎估计达到15亿条），变成了一种多少有些"灵魂"的坚硬却又极富个性的物品。

一些肯尼亚当地的创业者在手工作坊里以废旧车胎为原料生产名为"akala"的拖鞋。这种拖鞋在内罗毕（Nairobi）的街上售价在在2至5美元一双--比附近鞋店里卖的鞋便宜不少，使用寿命却是普通鞋子的10倍。 事实上，肯尼亚南部和坦桑尼亚北部的马赛人（Maasai）部落普遍都穿这种拖鞋，它被称为"行千里"--比犀牛皮还要耐磨，一双可以穿几十年。现在，这种拖鞋正在改变主流时尚。网络零售商诸如"马赛人鞋履"（Maasai Treads）、"Akala拖鞋"（Akala Sandals）和"鞋底叛逆者"（soleRebels）正在销售这类拖鞋。一款名为"tooTOOs"的女鞋，标价80美元，它的鞋底是用废旧轮胎手工制成的。 另外，有一家名为"Detroit Threads"的网站, 由牧师费思·福勒（Faith Fowler）从"行千里"拖鞋的灵感而创立。 费恩在底特律Cass社区服务站（Cass Community Social Services）雇佣了几十位员工，把旧轮胎变成25美元一双的耐穿人字拖--这个团体的绿色产业每年回收大约35000条轮胎。这款拖鞋的目标顾客是都市中的嬉皮士，他们对老旧的款式感到厌烦。拖鞋的设计由位于安娜堡（Ann Arbor）的密歇根大学（University of Michigan）和位于底特律的美国创新研究学院（College for Creative Studies）的学生完成。 肯尼亚人常把这种akala拖鞋叫做"行千里"。（图片来源：Simon Maina/AFP/Getty Images） 在印度孟买，白手起家的阿努·坦顿·维埃拉（Anu Tandon Vieira）创立了"轮胎再生计划"（The Retyrement Plan），员工们将旧轮胎和其他回收材料制成防风雨的室外家具，可以用来装点露台或半开放式房间。 而瑞典公司Apokalyps Labotek则别出心裁，将全国每年废弃的四百万条轮胎做成耐用又新潮的地板。他们把轮胎磨成粉末，通过某种现代的"炼金术"，将其与回收塑料混合，然后--瞧瞧！--就创造出和"行千里"拖鞋同样坚固的拼花地板。踩上地板时脚步要放轻些？不用。 现在，普利司通（Bridgestone）等轮胎公司正在开发一种不用充气的、可回收的轮胎，这可能会终结橡胶轮胎难以回收的窘境--事实上它比大众甲壳虫车还要难处理。但是不用着急，现在还没有必要赶紧囤购akalas拖鞋。据估计，全世界有几十亿个旧车胎仍然堆积在世界各地，所以短时间内旧轮胎还不会消失。