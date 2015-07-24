排球美少女萨比娜成为国家妇女委员会成员

哈通社阿斯塔纳7月24日电 据《哈萨克斯坦真理报》消息，我国著名女排运动员萨比娜•阿勒腾别科娃已正式成为国家妇女事务和家庭人口政策委员会成员。

国家妇女事务和家庭人口政策委员会成立于1988年，委员会宗旨是保障我国各行业女性的正当权益，促进国内有关妇女儿童权益各项政策的制定和推广，并提供相应的政策咨询。 萨比娜对于这一任命感到十分激动，她说："能够加入委员会令我非常高兴，我是一名爱国者，一直立志于为国家作出自己的贡献。加入委员会给了我完成心愿的机会。" 萨比娜还向记者谈及今年3月6日同纳扎尔巴耶夫总统的会面。"一开始听说总统将会接见我时，我还以为是谁在跟我开玩笑。当时其实挺紧张的，不过总统先生真的非常有个人魅力，待人十分亲切。他希望我不要放弃体育事业，坚持自己的梦想，不必在意他人--尤其是来自男性的刻薄评价。"她说。 哈萨克斯坦女排运动员萨比娜•阿勒腾别科娃在2014年参加第17届亚洲青年女子（U19）排球锦标赛时，因出众的容貌受到媒体热捧爆红网络。随着名气的增长，来自娱乐圈的邀请纷至沓来，但这位年轻的运动员推掉了绝大部分的演出邀请。萨比娜表示，她希望不受打扰的完成自己的学业，同时相比做一个娱乐圈明星，成为一名排球运动员才是她对自己人生的规划。（编译：塔尔）