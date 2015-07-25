职业拳王戈罗夫金走贵宾通道被拦截 与机场工作人员起争执

哈通社阿斯塔纳7月25日电 据sports.kz.网站消息， 日前戈罗夫金团队一成员在推特上爆料称，戈罗夫金随行人员在阿斯塔纳国际机场与工作人员发生争执，原因是机场工作人员不许戈罗夫金一行通过贵宾通道。该名成员表示，作为一名为国家挣得多项荣誉的职业拳王，戈罗夫金的知名度名扬国内外，理应有资格通过贵宾通道。随行者向工作人员提出的要求合情合理，也符合机场相关规定。

该成员在爆料中称，由于忙于参加各种国际赛事和训练，戈罗夫金自去年11月离开哈萨克斯坦后一直没有闲瑕时间回国看望亲朋好友。最近戈罗夫金终于腾出时间，计划回国探望居住在卡拉干达的亲人。但他此次的回国行程似乎并不受"欢迎"。

7月23日上午，戈罗夫金一行带着顺畅愉快的心情，乘飞机抵达阿斯塔纳国际机场，当他们走下飞机，准备通过机场贵宾通道时，不料被阿斯塔纳国际机场工作人员拦住，理由是戈罗夫金不是政府官员，也不是官员亲属，还阻止迎候人员购买站台票，这一做法引起戈罗夫金随行者和迎候人员强烈不满，并与机场工作人员发生争执。 之后，该成员再发推特说，戈罗夫金随行者和迎候人员在争执中占上风，将航空公司工作人员说得无地自容，不时博得围观者阵阵掌声和欢呼声。有一名工作人员自知理亏，自掏腰包为迎候人员购买了站台票，并恳请戈罗夫金一行与他们合影留念。（编译：金桥）