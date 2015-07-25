埃尔多安：打击极端组织行动将持续进行

哈通社阿斯塔纳7月25日电 据法新社消息，土耳其总统埃尔多安周五（7月4日）表示，该国针对叙利亚北部伊斯兰国组织的打击行动仅仅是开始 ，未来将坚定持续下去。当天土耳其首次向叙利亚的圣战武装发起空袭，3架土耳其F-16战机攻击了位于叙利亚境内多个伊斯兰国组织据点，与此同时该国警方在全国范围内展开对激进分子的搜捕。

据叙利亚人权组织人权观察表示，土耳其的此次空袭共击毙9名圣战分子。

一名土耳其负责人表示，周五的打击行动是"预防性的"，最近几周土耳其方面收集到的信息显示，伊斯兰国组织正在集结武装。

就在四天前，土耳其叙吕奇镇一家文化中心发生自杀性爆炸攻击，造成32人死亡，近百人受伤。伊斯兰国组织声称爆炸由其所为。

分析指，周五的首次空袭显示土耳其保守伊斯兰政府在对叙利亚政策出现转变，长期以来，安卡拉因对叙利亚圣战武装态度消极而受到盟国的指责。此前，土耳其一直否认对伊斯兰国存有善意，但自吕奇镇自杀攻击后，首度清晰表明反对立场。

艾尔多安周五也证实安卡拉最终同意美军使用土耳其境内多个基地，以便对在叙利亚和伊拉克圣战武装发起攻击。

土耳其是伊斯兰国组织向叙利亚招募圣战分子的要道。周五土耳其对其境内实施的反恐搜捕行动，共动用5千多警察对全国16个省突袭搜查，297名涉嫌与恐怖组织有关的人员被捕，其中包括37名外国人。同时搜捕行动也针对该国极左组织、尤其是库尔德工党的反叛组织。