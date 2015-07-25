奥巴马东非省亲 鼓励中国投资

哈通社阿斯塔纳7月25日电 据BBC报道，美国总统奥巴马访问父亲故里肯尼亚的首日，在公开讲演中表示高度看好非洲的经济与商业发展潜力，并盛赞肯尼亚在过去十年中取得的发展成就。

他在内罗毕的一次国际商务峰会上讲话说："非洲在前进......人民在脱贫，收入水平提高，中产阶级在增长。" 他也同时表示愿意看到中国在非洲投资和援助非洲，并希望中国的投资能惠及"普通非洲人"。 奥巴马此次短暂东非行的日程非常繁忙，除了出席美非经贸会晤，象征性探亲访友，还要前往美国大使馆1998年爆炸案纪念碑，与肯尼亚总统讨论增强反恐安全合作，以及随即访问埃塞俄比亚。

"省亲之旅" 肯尼亚媒体普遍将奥巴马此行报道为省亲之旅，美国总统所到之处均有热情欢呼的人群等候。 奥巴马周六特地参加了当地举行的"全球创业峰会"。 他在峰会讲话中表示，非洲理应成为一个"全球未来增长的中心"；他也在讲话中督促非洲国家领导人确保消除腐败。 奥巴马说："我十年前到访过内罗毕，而今天（内罗毕）已经完全变了样子。" 他盛赞包括肯尼亚在内的非洲各国过去十年中在经济发展上取得的长足进步。

在一片欢迎声中也有肯尼亚保守派人士抗议美国政府的支持同性恋婚姻合法化政策 今天晚些时候，奥巴马一行还将前往美国大使馆遇袭旧址纪念碑悼念。 美国驻内罗毕大使馆1998年遭遇基地组织炸弹袭击，造成包括12名美国人在内的200多人死亡。 美中竞争 近年来，每当有美国领导人访问非洲，当地和国际媒体关注的另一个焦点便是二战以来一直是全球政治经济领袖的美国如何看待中国在非洲日益增加的政治和经济影响力问题。 奥巴马此次访问期间在谈及中国在非洲投资问题时说："我们欢迎中国援助非洲。我想我们认为这是一件好事情。" 他还表示，美国"鼓励"中国在非洲投资兴业，但是希望能确保中国的投资不是只让一小部分肯尼亚精英阶层受惠，而是能够让多数普通非洲人都获得好处。 奥巴马的这番讲话与此前他与前任国务卿希拉里较为负面的抨击中国投资非洲的讲话对比起来，语气似乎和缓了很多。 反对声音 不过，这次奥巴马在肯尼亚的"省亲之旅"在一片欢迎声中也夹杂了一些不满和抗议的声音。 数以百计肯尼亚基督教徒和保守派人士便通过在互联网社交网站发帖和街头抗议的方式，表达对奥巴马政府推动承认同性恋婚姻合法化的政策。 很多肯尼亚人在抗议中要求奥巴马不要在访问期间"兜售"美国的同性恋文化和价值观。 一些抗议牌上写道"省下你们的同性恋说教"，"请把同性恋文化留在美国"。