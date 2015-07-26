沙特国王抵南法度假 关闭公共海滩惹争议

哈通社阿斯塔纳7月26日电 据中新社25日报道，沙特国王萨勒曼•本•阿卜杜勒-阿齐兹25日抵达位于法国东南部蔚蓝海岸的私人别墅，开始为期约二十天的假期。但沙特国王到南法度假的阵仗"过大"已经引发部分当地民众不满。

据此间媒体报道，25日下午6时半左右，沙特王室一行乘机抵达尼斯机场，并在十多辆汽车组成的车队护送下前往坐落在瓦洛里镇的大型私人别墅开始度假，其假期将于8月中旬结束。沙特国王在法度假期间的安保由法国警方负责。 根据滨海阿尔卑斯省省长发布的政令，沙特王室逗留期间，邻近其别墅的一片公共海滩将关闭，禁止他人出入和使用。如果在此期间沙特国王外出，沙滩可能会临时开放。此外，当地省政府还签发命令，在别墅周边划出一片安保区域，禁止游泳、潜水等活动。 为保障沙特国王的安全，法国当局采取了一系列保护措施。警员将轮班在别墅和沙滩周边执勤，海上宪兵队的数艘船只将在附近海域巡逻。此外，法国警方负责外国元首安保的特勤小组将与沙特王室的保镖一起值守。 一周以来，临时禁用公共海滩的消息引发了当地部分居民和官员的不满。此前，瓦洛里镇镇长已致信法国总统奥朗德和内政部长卡泽纳夫，抗议沙特王室在沙滩上浇筑水泥安装电梯的工程计划。一名议员还在网上发起反对关闭公共海滩的请愿活动，迄今已征集到逾10万份签名。