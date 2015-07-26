日本投资者借中国股市暴跌之机买入

哈通社阿斯塔纳7月26日电 据华尔街日报网24日报道，一些日本投资者已经把近期中国股市的暴跌当成了买进机遇，理由是中国经济的增长机遇众多，虽然中国股市遭到重创，但还是值得投资。

日本第一生命保险株式会社股票投资总经理Koya Iwabuchi称，该公司出售了一些今年早些时候上涨的股票，并使用套现的资金在6月中中国股市见顶后买入了中国股票。

他称，虽然中国经济的增长率有所下降，但仍保持在6%左右，公司价值的增长情况可能也会具有吸引力。

Iwabuchi表示，投资中国大陆上市股票的外国投资者普遍都理解中国市场具有特有的风险，但是理解的程度各异。暂停交易曾给第一生命保险投资的大约五分之一的中国股票造成影响。该公司根据中国的合格境外机构投资者(简称QFII)项目从2006年起投资中国股市。

对于日本投资者来说，虽然他们在中国的投资规模相对较小，但是这一市场却日益受到重视。日本央行的数据显示，2014年底，日本投资者对中国股市的投资额同比增长了67%，至1.6万亿日圆（约合130亿美元）。

面对股市暴跌，中国做出了诸如央行承诺提供流动性等大力度回应，这些措施似乎帮助稳定了市场。上海股市已经由本月早些时候的跌势中反弹，今年以来仍上涨了大约27%。

不过中国的部分救市措施引起了外国投资者的担忧。一位外国投资A股的经理表示，他对于中国政府鼓励增持股票的做法感到震惊。

股票大面积停牌（表面上看是应公司的请求）令西方投资者感到惴惴不安，他们因此质疑中国股市的诚信。

不过许多驻亚洲的投资经理们表示，一些中国公司不得不停牌，因为这些公司用自己的股票作为抵押从银行取得了贷款。他们还称，由于许多停牌的是深圳上市的小公司股票，国际投资者受到的影响不大，因为此类投资者一般更青睐大型股。

日兴资产管理有限公司新加坡子公司的高级投资组合经理Tan Eng Teck表示，他的团队一直在买进医疗保健、自动化技术和科技股等具有长期潜力的中国股票。

他表示，该公司藉中国股市暴跌之机入市买进一些被过度抛售的股票。

和许多西方投资者一样，一些日本投资者对于无法自由交易所持股票也感到非常不满。驻香港的三井住友资产管理株式会社亚洲（不包括日本）首席投资长Toshiyuki Murai称，大范围的停牌引发了全球投资者的不信任情绪。

但其他一些投资者对于政府的管控更加习以为常，他们希望中国的散户投资者能够从融资交易中吸取教训。

日兴资产管理的Tan称，今年早些时候，中国投资者推高了被他看作是增长领域的股票，但他们似乎没有注意到这些股票当时的估值已经很高。

他称，某种程度上来说，中国投资者对于投资哪个行业比较理智，但在估值问题上缺乏理智。

第一生命保险的Iwabuchi称，股市暴跌期间，感到最吃惊或者最害怕的可能都是一些散户投资者，在交易构成中占据高达70%比例的散户投资者以后会更谨慎，希望股市也可以因此稳定下来。