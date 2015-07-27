阿拉木图灾区：志愿者不断加入 清理重建工作有序开展（图）

哈通社阿斯塔纳7月27日电 7月23日凌晨，阿拉木图纳吾热孜拜区遭遇罕见洪涝灾害和泥石流袭击，造成数人受伤、近千人被迫转移。随着洪水退却，当地居民正陆续返回家园。

为尽快完成灾区的清理和重建工作，阿拉木图市政府划拨20亿坚戈用于救灾。同时，国家近卫军、国防部和内务部紧急情况委员会调集近3000余名官兵，在来自全国各地的志愿者和社会团体的协助下，正在灾区帮助灾民开展灾后重建和清理工作。

志愿者伊利亚斯•穆哈梅特詹同超过一百多位同伴在紧急情况部门的指挥下，已经在灾区连续工作了4天。他们被分成了多个小组，帮助当地灾民清理被淤泥和污水淹没的房屋。虽然清理工作进展不错，但伊利亚斯和他的同伴也遇到了不少困难。 "有些街道堆满了被山洪冲来的巨石，通行十分困难。昨天晚上我们去了其中一条街道，为当地居民送去了饮水和食物。居民们告诉我们，自来水、电以及天然气至今仍无法接通，饮用水的运输也很不方便。"伊利亚斯说。 伊利亚斯还表示，在灾区，很多必需品的价格上涨很快。"在市中心，这些商品其实很便宜，但是在遭受洪水袭击并且交通仍旧不方便的灾区，这类商品的价格却上涨了。这种状况实在让人感到遗憾。"他说。 志愿者们希望政府部门能够尽快绘制一幅受灾情况预览图，以方便社会团体和志愿者能够及时的为当地受灾较重的居民提供协助。"这样也好分配人手，避免产生过多的志愿者被分派在同一区，而另一区的灾民却找不到帮手的情况。"伊利亚斯称。 据另一位志愿者艾莉娜•赛尔江诺娃透露，灾区救援工作依然面临人手不足的窘况。"虽然政府调集了大量军警和救援队伍，也得到了各社会团体和志愿者的协助，但是包括各种车辆和工具在内得的救灾设备仍然不够，人手也不充足。"她说。 哈萨克斯坦红新月会工作人员安东•歇尔希涅夫带领着一支50余人的医疗团队，同另一支市政府的工作组一起加入了救灾工作。 "困难确实挺多，我们几乎是从天亮开始，一直忙到天黑才有机会稍事休息。每天都有各种问题需要解决，人手、物资和设备也确实有些短缺。好在很多问题都能够得到及时的解决，越来越多的物资、人员和车辆正在向灾区调集，虽然仍在限量供应，但最基本的饮水问题已经解决了。同时为了避免有人将这些救灾物资囤积和出售牟利，红新月会在救灾物资上都进行了特殊标注。现在重要的是，做好志愿者和救灾人员的调度工作，把有限的人力投入到最需要帮助的地方，避免人力的浪费。"他说。 目前，阿拉木图灾区的清理和重建工作仍在持续进行当中。阿拉木图市政府有关人士表示，物资的分发和街道的清理都需要大量的人手，虽然获得了部队官兵和大批志愿者的协助，但救灾人力确实仍有短缺。要想尽快完成淤泥和污水的清理工作，仍需要至少1000名志愿者的协助。不过，鉴于目前来自全国各地的救灾物资正在持续不断的向灾区汇集，同时也有越来越多的志愿者从各地抵达灾区，救灾人员不足的情况有希望在近几天内得到解决。 根据有关方面的统计，在23日的洪灾中，灾区共有7栋房屋被毁，429栋房屋不同程度受损，财产损失仍在统计当中。 为尽快恢复阿拉木图市灾区民众正常工作和生活，体现一方有难多方支援的互助精神，阿拉木图市政府24日还成立了爱心捐赠总部，接受来自全国各地的捐赠款物。（编译：塔尔）