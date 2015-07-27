世贸组织官员：入世将为哈萨克斯坦开展更为深入的改革铺平道路

哈通社日内瓦7月27日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）成为世贸组织正式成员，将为哈萨克斯坦开展更为深入的改革铺平道路。世界贸易组织吸纳新成员司司长奇都•奥萨奎（Chiedu Osakwe）27日在接受哈通社采访时作上述表示。

"今天，对哈萨克斯坦而言是一个重要的日子。对纳扎尔巴耶夫总统阁下而言，也是一个十分重要的时刻。在加入世界贸易组织的过程中，哈萨克斯坦作出了许多十分严肃的决定。我相信，入世必将为贵国进一步深化改革铺平道路，并促进国民经济迈上一个新的台阶。"奥萨奎说。 奥萨奎还强调，在哈萨克斯坦入世谈判的过程中，纳扎尔巴耶夫总统可谓居功至伟。"在谈判中，贵国政府及总统阁下展现了非凡的政治眼光，推行了一系列颇有远见的政策。1995年至2015年间，共有33个国家加入世界贸易组织，而哈萨克斯坦将成为这20年间加入我们的第34位新成员。"他说。 同时，奥萨奎还表示，达到入世标准并不容易。要成为世界贸易组织的成员国，需要对国家的有关法律法规进行修改、完成多项改革、减少关税壁垒、将国内标准同世界标准接轨等等，不一而足。 奥萨奎着重强调："加入世贸组织，将使这个国家成为全球经济体的一部分。" 值得一提的是，今天，即2015年7月27日，哈萨克斯坦正式加入世界贸易组织的有关活动将在瑞士日内瓦举行，纳扎尔巴耶夫总统将出席活动。（编译：塔尔）