纳扎尔巴耶夫：阿斯塔纳国际金融中心将成为极具吸引力的经济特区

哈通社日内瓦7月27日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）阿斯塔纳国际金融中心将成为极具吸引力的经济特区。纳扎尔巴耶夫总统27日在日内瓦出席世界贸易组织总理事会会议时做上述表示。

纳扎尔巴耶夫说："在为加入世贸组织而进行的谈判过程中，哈萨克斯坦的经济结构发生了显著地变化。它变得更为开放，更加富有活力。人均GDP增长了18倍，达到了中欧和东欧国家的同等水平。对外贸易额达到了1200亿美元，而对外贸易活动的90%是同世界贸易组织成员国进行的。" 纳扎尔巴耶夫强调，加入世贸组织将进一步加深哈萨克斯坦同其他各国之间的联系。"如果说在90年代中期，哈萨克斯坦仅同原苏联空间内的国家拥有贸易往来。那么如今，哈萨克斯坦同全球185个国家都建立了贸易关系。如今哈萨克斯坦最密切的贸易伙伴均来自欧盟成员国，对这些国家的交易占我国对外贸易的54%。同时，俄罗斯、中国、美国、加拿大等国也是我们重要的贸易伙伴。"他说。 纳扎尔巴耶夫还谈到了阿斯塔纳国际金融中心的建设问题，他表示，世贸组织框架下的金融服务自由化工作将同阿斯塔纳金融中心的建设工作一并开展。金融中心将借鉴迪拜的先进经验，采用依照英国法律为基础制定的独立司法体系。这一切都将使阿斯塔纳国际金融中心成为极具吸引力的经济特区。（编译：塔尔）