纳扎尔巴耶夫介绍哈萨克斯坦为外国投资者提供的各项优惠政策

哈通社日内瓦7月27日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）世界贸易组织总理事会27日在日内瓦召开会议，纳扎尔巴耶夫总统出席会议，并介绍了哈萨克斯坦为外国投资者提供的各项优惠政策。

纳扎尔巴耶夫说，通过完善投资环境，我们将优先考虑实现经济多元化。哈萨克斯坦为投资者创造了所有必需条件，这不仅包括石油天然气和矿产开采，还囊括工业加工等领域。在市场行情有利的条件下，为造福于下一代，我们积累了近1千亿美元的储备，并正在将这笔资金指向建立多元化经济等工作。对重点领域进行投资的企业，将获得免征10年企业所得税和土地税、8年财产税等优惠政策待遇。在工业化框架下，第一个五年计划期间，我们创建了770家新的工业企业，今年还将建立70家。目前，我们正在启动第二个五年计划，这5年期间我们将把资金主要指向创新领域。

纳扎尔巴耶夫介绍了哈萨克斯坦为重点经济领域投资者提供的其他优惠政策和条件，其中包括向20个国家商务人士提供免签政策。

与此同时，纳扎尔巴耶夫还强调，哈方始终愿向有意加强合作的所有国家敞开大门，并且欢迎各国积极参与将于2017年在阿斯塔纳举行的世博会，这将是原苏联国家首次举行这类盛会。（编译：吴然）