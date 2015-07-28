普京力挺布拉特 称不信其贪腐

哈通社阿斯塔纳7月28日电 据路透社消息，俄罗斯总统普京日前接受瑞士广播公司RTS采访时称，国际足联主席布拉特（Sepp Blatter）对国际足联的卓越领导，值得获颁诺贝尔奖。

布拉特上周六在圣彼得堡与普京会晤时称，国际足联已通过决议，完全支持俄罗斯主办2018年世界杯足球赛。

普京说："我们都知道布拉特先生眼下面临的处境。我不想多说细节，但关于他个人卷入贪腐的说法，我一个字都不信。"

"我觉得，像布拉特先生这样的人、重大国际运动联合会或奥运会的负责人，应该得到特别的认可。如果说有谁该得诺贝尔奖，那就是这些人。"

布拉特6月时因国际足联陷入受贿丑闻而宣布辞去国际足联主席一职，美国和瑞士等国当局宣布对国际足联进行调查，之后国际足联数名官员被起诉，但布拉特本人未被起诉，他否认有任何不当作为。

5月时国际足联丑闻曝出时，普京就严厉抨击美国对国际足联发起调查一事，称美国干预其并无管辖权的事务。

普京在RTS周一播出的采访中再次将矛头指向美国，并将范围扩大至英国。他特别指出，美国和英国曾分别申办过2022年和2018年世界杯足球赛。