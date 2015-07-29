吉尔吉斯斯坦总理要求政府和社会共同打击宗教极端化

哈通社阿斯塔纳7月29日电 据国际在线报道，吉尔吉斯斯坦总理萨利耶夫27日表示，随着宗教极端主义威胁的增加，政府和社会应该共同努力来加大对宗教极端化的打击。

萨利耶夫是在当天举行的国家安全和宗教形势工作会议上做上述表示的。吉负责国家安全事务的副总理、吉总统直属的宗教委员会主席、吉国家宗教事务局局长和各执法部门代表共同出席了本次会议。 萨利耶夫指出，本月16日在首都比什凯克发生的警方与恐怖分子交火事件说明，政府各部门有必要对保障国家安全和打击恐怖主义和极端主义的问题进行重新认识，此前认为极端主义与我们国家无关的想法已过时，目前极端主义的威胁日益增多，已经对国家安全产生了严重影响。所以，打击宗教极端化需要政府和社会的共同努力。 另外，萨利耶夫还要求与会各部门要做好群众的宣传教育工作，同时要加强对清真寺建设的管理并做好2014年通过的国家宗教政策实施纲要的落实。 本月16日，萨利耶夫曾指出，目前吉国内共有2669座清真寺和67所经学院，但是中学和大学的数量却分别只有2027和52所，这种情况应该引起有关部门的高度重视。