马西莫夫：阿拉木图举办冬奥会将为基础设施建设提供强大动力

哈通社阿斯塔纳7月29日电 据总理府官网消息，2015年国际奥委会第128次全会执行委员会会议在马来西亚吉隆坡召开，政府总理、哈萨克斯坦2022年冬奥会申办委员会主席马西莫夫在会上接受了包括美联社、路透社、法新社等国际知名媒体和国际体育记者协会（AIPS）主席詹尼•梅洛（Gianni Merlo）的采访。

据悉，2022年冬奥会最终举办地将于7月31日在马来西亚吉隆坡国际会展中心举行的国际奥委会第128届全会当日揭晓。届时，主办城市将在北京和阿拉木图之间投票选出。

马西莫夫在会议上回答记者提问时表示，阿拉木图四周环绕海拔4000米的高山，而且顶峰终年积雪，是一个适合举办任何冬季运动会的理想城市。 除此之外，阿拉木图奥运场馆建设遵循紧凑的设计理念：所有竞赛场馆都将围绕奥运村为中心建造，通过六个半径为30公里的主要线路到达各个场馆，形成一个正在散发光芒的星星图案。这种设计将最大程度地分散车流，大大减轻道路拥挤状况。从奥运村到各场馆的平均行车时间将保持在30-45分钟。目前，70%的场馆已经建成，并且符合奥委会的所有要求。

采访中，记者们还就阿拉木图城市基础建设的发展，以及城市道路的翻新和扩建提出了许多问题。马西莫夫说，阿拉木图举办冬奥会将为基础设施建设提供强大动力。

会议期间，冬奥会筹办资金和改善环境质量等相关问题也被提上会议议程。（编译：金桥）