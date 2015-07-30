中新两国企业欲投资阿拉木图新飞机场建设项目

哈通社阿斯塔纳7月30日电 哈通社记者从投资和发展部获悉，投资和发展部正在研究一些外国公司提交的关于在阿拉木图郊区新建飞机场的可行性报告。

投资和发展部相关负责人说："哈萨克斯坦位于欧亚大陆的中心地带，毗邻世界两大市场，这一优势需要我们加快枢纽机场建设步伐，在阿拉木图建设现代化的新国际机场是实现这一目标的重要举措之一，这方面的相关工作已经展开。目前我们正在评估中国腾格里控股公司（Тенгри Холдинг，Tengri Holding）、新加坡樟宜机场管理投资公司（Changi Airports International Ltd，简称CAI）以及法国万喜集团（Vinci Group）等专业公司提交的可行性报告。 该负责人指出，上述三家公司提出的报告不同之处是，法国万喜集团建议对现有的机场进行改扩建，而另外两家则提出新建计划，三家公司均要求给予税收政策减免与扶持，同时还要求我方对相关基础设施建设进行投入并划拨机场建设用地。 该负责人还表示，枢纽机场对经济总体发展具有战略意义，需要投入大量资金，因此该项目意义重大，政府主管部门首先将对上述三家公司提交的可行性报告进行初步的论证，然后再提交外国专家对项目进行最终审批。（编译：金桥）