奥巴马签行政命令要建世界最快的电脑

哈通社阿斯塔纳7月31日电 据BBC报道，美国总统奥巴马签署行政命令要求美国在2025年以前建造世界上速度最快的电脑。

中国拥有比目前领先的电脑计算速度快20倍的超级电脑，每秒运算次数多达一百万万亿次（Exaflop）。 为建造超级电脑，美国将推出一个名为"国家战略电脑计划" (NSCI) 进行研究和建造。 美国要建造的新型超级电脑将比现有的超级电脑运算速度大大提高，用来进行复杂的模拟，为科学研究和国家安全项目提供帮助。 在白宫网站上的博客说，这个超级电脑能让美国宇航家的研究人员模拟气流，这样能够让飞机外型设计不用经过许多风洞测试。 这种新超级电脑将被称作百亿亿次级(Exascale) 计算机。 现在世界最快的超级电脑"天河2号"位于广州的中国国家计算机中心，它能够每秒计算峰值达33.86个petaflops（每秒一千万亿），几乎比美国拥有的计算速度居第二的超级电脑快两倍。 因此美国最新的超级电脑计划在许多人看来是试图挑战中国在这方面的主宰地位。美国要在竞赛中领先，就必须加大投入。 研究人员说，建造百亿亿次级的超级电脑面临许多挑战，需要进行多年的研究和开发。主要的挑战是需要能耗效率很高的电脑部件，即使那样超级电脑的耗电也极大。 专家估计这种新型电脑的耗能目标可能是6千万瓦，不可能少于这个水平，因此每年的电费至少得6千万英镑。