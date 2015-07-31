“戎装女士”主题月历正式出版

哈通社阿斯塔纳7月31日电 记者从国防部获悉，国防部优秀女性军人评选活动--"戎装女士"优胜者主题月历已正式出版发行。

首批月历共印刷十万册，并将分发至哈萨克斯坦武装力量各兵种中。该月历以"戎装女士"评选活动优胜者为主题，12位优秀女军人分别成为了2016年1-12月的月度封面女郎。国防部表示，12位"戎装女士"的排名不分先后，其代表月份均为随机排列。

旨在评选出服役于我武装力量各兵种中最优秀女性战士的"戎装女士"评选活动，不仅是要向全体国民展现我国女性军人爱国、敬业、忠诚和坚毅的优秀品质，同时也在传达着男女平等、平权的思想和理念，激发人民对女性的尊重与敬意。 国防部长伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫在“戎装女士”优胜者表彰大会上曾说："在过去，女战士是一个比较特殊的角色。但在进入21世纪的今天，女性越来越多的在各行各业中发挥着自己的才干，女性军人不再是特殊角色，而是人们习以为常的职业。‘戎装女士'评选活动可以称之为这一转变的一个符号。" "戎装女士"评选——是哈萨克斯坦武装力量首次举行的针对女性军人的评选活动，来自哈萨克斯坦武装力量各个兵种及国防部直属机关的123名女性军人参加了此次评选。 评选中，得票最多的12名军人最终进入最后的考核阶段，并在通过了各项严格的技战术考核之后（包括体能测试、武装越野、实弹射击、武装泅渡、高空跳伞、低空跳伞、单兵反坦克和装甲车辆操作等），正式成为哈萨克斯坦武装力量形象代言人及2016年军方"戎装女士"主题月历1至12月份的封面女郎。（编译：塔尔）