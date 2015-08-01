疑似本•拉登家族私人飞机在英国坠毁

哈通社阿斯塔纳8月1日电 据BBC报道，一架私人飞机在英国汉普郡（Hampshire）坠毁，机上四人遇难，有消息指飞机是属于前"基地"组织首领奥萨马•本•拉登（Osama Bin Laden）的家族。

当地时间周五（7月31日），在沙特阿拉伯注册的飞鸿（Embraer Phenom）300型私人飞机在叶特利（Yateley）的布莱克布许机场（Blackbushe Airport）坠毁。 有消息指，坠毁的飞机属于一家拉登家族所拥有的飞机公司。 沙特驻英国大使馆发表了一份声明，向本•拉登的家族致哀，不过并没有确认遇难者的身份。 在社交网站Twitter上发表的声明中，沙特驻英国大使穆罕默德•本•纳瓦夫•本•阿卜杜阿齐兹（Prince Mohammed bin Nawaf bin Abdul Aziz）向前"基地"组织首领的家人和亲属表示了哀悼。 声明还说，大使馆将会继续关注事件，并与英国当局密切联络相关状况，并且会安排运送遇难者遗体，以让安葬和丧礼在沙特阿拉伯进行。 飞机从意大利米兰起飞，在格林威治时间15点后不久坠毁在机场的一个汽车拍卖场，在撞击中发生爆炸。 汉普郡警方表示，飞机上的飞行员和三名乘客全部遇难，在地面上则无人受伤。 布莱克布许机场发表的一份声明则说，飞机当时正在试图降落，但在接近跑道末端的地方坠毁。 米兰-马尔彭萨机场（Milan-Malpensa Airport）的发言人则确认，飞机在英国时间下午1点30分起飞，前往汉普郡。 沙特民航总局（The Saudi General Authority of Civil Aviation）在Twitter上发表消息说该飞机是在沙特注册的一架私人飞机，同时表示将会协助英国航空失事调查局（Air Accidents Investigation Branch）进行调查。 汉普郡警方正在和空难调查局合作展开调查。