那些在电影中让你完全认不出来的明星

哈通社阿斯塔纳8月3日电 为了能够更加贴近自己饰演的角色形象和气质，电影演员们除了磨砺自己的演技之外，还需要一位强大的化妆师。在化妆师的巧手之下，演员的形象常常会发生天翻地覆的变化，即使是荧幕上最常见的演员，观众们也经常完全认不出来。

在近几年上映的多部大片中，完美的化妆与精湛的演技相结合，再加上现代技术下的各种电脑合成效果，为观众们带来了一场又一场无与伦比的视觉盛宴。只不过，观众们在欣赏影片的同时，常常难以辨识饰演故事中主人公的演员，只有在对比了演员表后才会恍然大悟的赞叹化妆师高超的技艺。

下面，就让我们一起来瞧一瞧这些在化妆师妙手之下改头换面的演员和他们所饰演的经典角色吧。

1.希斯•莱杰 - 小丑（蝙蝠侠：黑暗骑士）

2.布拉德•皮特 - 本杰明•巴顿（本杰明•巴顿奇事）

3麦雯•勒•贝斯柯-迪娃（第五元素）

4.拉尔夫•费因斯 - 伏地魔（哈利•波特）

5.加里•奥德曼 - 德古拉伯爵（惊情四百年）

6.罗宾•威廉姆斯 -丹尼尔•希拉德（窈窕奶爸）

7.金凯瑞 - 圣诞怪杰（圣诞怪杰）

8.约翰•雷吉扎默 - 小丑（再生侠）

9.丹尼•德维托 - 企鹅（蝙蝠侠）

10.艾迪•墨菲 - 谢尔曼•柯朗普（肥佬教授）

11.比尔•奈伊 - 戴维•琼斯（加勒比海盗）

12.彼得•梅休 - 巴卡（星球大战）

13.蒂姆•罗斯 - 泰德将军（人猿星球）

14. 约翰•特拉沃尔塔- 埃德娜•特纳布拉德（变发）

15.道格•琼斯 - 鱼人（地狱男爵）

（编译：塔尔）