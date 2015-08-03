萨比娜与丹尼斯机场搞怪

哈通社阿斯塔纳8月3日电 随着冬奥会主办权花落北京，我国申奥代表团成员们也踏上了归国的行程。虽然在竞争中遗憾的落选，但申奥代表团中最为耀眼的两位明星--排球美少女萨比娜•阿勒腾别科娃与冰上王子丹尼斯•谭两人显然并不十分沮丧。相反，一抵达阿拉木图机场，两位就玩起了搞怪秀。

8月1日，丹尼斯•谭在自己的Instagram上发了两段视频，题目分别是"回家的路上......"和"到家了嗯......#继续#"，两位体育明星在视频中一本正经的插科打诨，显得既可爱又令人忍俊不禁。诙谐幽默的视频片段得到了粉丝的疯狂转发，更引得众人不住赞叹两人真是"金童玉女"，大呼"好般配"、"在一起"。 现年22岁的丹尼斯•谭曾获得2014年冬奥铜牌、2013年世锦赛银牌、2011年亚冬运金牌和三次哈萨克国家冠军，是哈萨克斯坦最为顶尖的花样滑冰运动员。而现年18岁的萨比娜•阿勒腾别科娃虽然在体育事业上还未取得过人成就，但凭借强大的人气和出众的容貌，早已成为了家喻户晓的明星。此次二人成为申奥代表团成员，作为代表团两张重量级名片携手为阿拉木图申办2022年冬奥会助力。虽然最终未能如愿以偿，但看来这次经历倒是让两位体育明星成了要好的朋友。 至于这段友情会否有更进一步的发展，就让我们和两位的众多粉丝一起拭目以待吧。（编译：塔尔） 丹尼斯•谭Instagram主页 萨比娜•阿勒腾别科娃Instagram主页

回家的路上......

"到家了嗯......#继续#"