新兴市场放缓迫使车企转进美国

哈通社阿斯塔纳8月5日电 据英国《金融时报》5日报道，中国及其他新兴市场汽车销售放缓，可能帮助美国顾客从本地经销商获得折扣。

宝马(BMW)称，各汽车制造商已将本来要投放中国及其他新兴市场的汽车重新安排到美国市场，加剧了竞争，带来了更高额的奖励措施。

宝马首席财务官弗里德里希•艾希纳说："美国市场的竞争正在加剧。强势美元正在创造有吸引力的市场条件。每家制造商都想分一杯羹。"

部分是由于在美国和中国的售价下降，宝马第二季度汽车营业利润率降至8.4%。虽然这仍在宝马8%至10%的目标范围内，但没有达到普遍预测的9.3%，而且显著低于竞争对手梅赛德斯-奔驰同期10.5%的利润率。

在接任宝马首席执行官以来发布的首次盈利报告中，哈拉尔德•克鲁格重申了宝马2015年实现税前利润增长5%至9.9%的目标。

不过，宝马告诫称，这一增长将受到激烈竞争、人员成本上升、高投资以及中国市场进入常态的影响。

去年，中国占宝马销量的22%，但由于股市震荡、政府打击腐败以及限制新车登记，中国市场正在放缓。

宝马第二季度营业利润下降了3%，至25亿欧元，与预期一致。