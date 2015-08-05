美联储洛克哈特：经济已为加息做好准备

哈通社阿斯塔纳8月5日电 据《华尔街日报》5日报道，亚特兰大联邦储备银行行长洛克哈特表示，经济已准备好迎接逾九年来的首次加息，他称除非数据显著恶化，否则没法说服他不在9月份支持加息。

洛克哈特在接受《华尔街日报》独家专访时说，就他自己的立场来说，现在要说服他不采取行动的门槛很高。

他是美联储上周结束政策会议后头几名公开发表言论的官员之一。美联储在上周的政策声明中给出加息时机已更临近的新暗示，这也是洛克哈特寻求强调的观点。

洛克哈特之所以备受金融市场关注，是因为他倾向于美联储官员中的中立派，跟随美联储的共识采取行动，而不同那些特别支持或反对改变利率水平的官员。他的言论是截至目前美联储官员正严肃考虑在9月加息的最清晰信号之一。

洛克哈特在仅挨着其亚特兰大办公室旁的一张会议桌上接受采访时说，除非经济前景显著恶化，才有可能打消他采取行动的意愿。

在评估采取行动的时机时，洛克哈特表示他观察了许多个月来的经济累积进程，特别是在就业方面。他说，他在就业数据上得到了正面信号。

洛克哈特表示，他希望以更长远的眼光来评估经济发展，并称他不会过于着重未来几周发布的新数据，除非那些数据表现特别的疲弱。

他说，截至今天他对9月会议抱持的态度是经济已做好准备，且届时将是采取行动的合适时机。