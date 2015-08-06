欧冠杯：阿斯塔纳队闯进附加赛（视频）

哈通社阿斯塔纳8月6日电 8月5日晚，在阿斯塔纳阿列纳体育场上演欧洲冠军联赛（欧冠杯）资格赛第三轮， 阿斯塔纳队主场迎战芬兰HJK赫尔辛基队。比赛跌宕起伏，最终阿斯塔纳以4:3的比分战胜对手，进入欧冠杯附加赛（资格赛第四轮），有望成为第一个进入欧冠杯正赛的哈萨克斯坦球队。

比赛上半场，赫尔辛基虽客场作战，但一直保持强攻态势，由奥斯曼•佳罗和基德昂•巴赫分别在第4和第42分钟打进两粒进球。阿斯塔纳队在上半场结束前的几次反攻中，由帕特里克•特吾马西扳平一分。上半场以1:2的比分结束。

比赛在下半场进入了高潮，阿斯塔纳队以强硬的防守和主场惊人的进攻力扭转了局势。先是由罗赫尔•卡纳斯在下半场开场不久后的一球将比分扳平。随后，阿斯塔纳队发起全面反击，梅德•山姆科的左路传中恰到好处，卡班昂射门进球，阿斯塔纳队3:2将比分反超。可是好景不长，对手球员杰涅利在阿斯塔纳队禁区内被绊倒，裁判判罚点球，赫尔辛基队又将重新将比分扳平，此时离全场结束的哨声已经不远。

当大家都以为比赛将以平局收场、晋级的将是赫尔辛基时，叶夫根尼•波斯特尼柯夫在最后一分钟的进球让阿斯塔纳队反超，最终以4:3的比分拿下比赛，顺利闯进欧冠附加赛。（编译：塔布斯）