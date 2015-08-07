最新排名 中国超俄罗斯成世界第五大黄金储备国

哈通社阿斯塔纳8月7日电 据新加坡联合早报消息，世界黄金协会(World Gold Council)周四(8月6日)公布了至2015年8月为止的世界黄金储备数据，美国仍然稳坐榜首，国家储备中，德国、意大利、法国分列二、三、四位。中国赶超俄罗斯成为世界黄金储备第五位的国家。国际货币基金组织(IMF)黄金储备达到2814吨，仅次于德国在综合排名中列第三位。

在黄金储备占总储备百分比方面，前四位的国家，美国、德国、意大利和法国均超过60%，美国黄金储备达到8133.5吨，占总储备的73.7%。黄金储备占总储备份额是按照6月伦敦黄金现货价格计算的。近期黄金价格的暴跌并未被计算入该份报告中。

据外媒数据显示，近期黄金价格暴跌，按照黄金价格下跌幅度计算，各国央行黄金储备短期内已经大幅缩水，损失达到数千亿美元。

中国人民银行7月公布了黄金储备数据，黄金储备较2009年公布的数据大幅上升，但仍然没有达到市场预期的水平。中国数据显示，黄金储备仅为整体央行储备的1.6%。

中国并不是唯一储备比例偏低的前列国家，黄金储备排名第八位的日本黄金只占到2.3%；第十位的印度黄金储备占总储备5.9%；第十六位的沙特黄金储备占总储备1.8%。但在黄金储备前五十名的国家和地区中，只有韩国的1.1%、巴西的0.7%和马来西亚的1.3%较中国要少。

分析人士此前曾经表示，认为中国黄金储备理论上应该达到3000到5000吨左右水平，即黄金储备至少要达到整体储备3%以上。这意味着外国分析人士预计中国将会成为继美国之后的世界第二大黄金储备持有国，经济学家们认为，这才符合中国世界GDP排名第二的身份。

此次排名除了国家和地区外，还包括了一些国际组织，包括IMF、欧洲央行、国际清算银行等。