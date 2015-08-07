乌兹别克斯坦议会修改多项法律为个体经营大开绿灯

哈通社阿斯塔纳8月7日电 据中国经济网7日报道，8月6日，乌兹别克斯坦议会参议院举行本届第三次会议，邀请内阁成员、各部和主管部门负责人、其他各社会组织和团体代表列席会议。

当地时间6日上午10时，会议在乌兹别克斯坦国歌声中开始，乌兹别克斯坦议会参议院主席尤尔达舍夫主持会议。 会议第一天的重点议程是审议并通过了《为进一步保护私人所有制和个体经营主体，以消除发展个体经营的各种障碍，对乌兹别克斯坦某些法律文件进行修改和补充的法案》。按照这一法令的要求，对现有的40多个法律文件进行了修改和补充，几乎涉及到个体经营活动的所有方面：从个体经营注册、经营程序、个体经营主体与国家监管和政府部门之间的关系到保护个体经营者权利和合法利益。 为了进一步刺激个体经济的发展，该法令取消了过去对个体经济的许多束缚和壁垒，大大放宽了对个体经营的限制：（1）如果个体经营者首次违法，偷税漏税，但只要在被发现后的30天内补交全部税款和罚金，就不再追究刑事责任。（2）如果发现个体经营者有违法经营，破坏商业规则，如果数额不大，将不再追究刑事责任，而改为追究行政司法责任。（3）按照乌目前的法律，国家有关部门对企业的检查可每3年1次。新的法令规定，对小型公司、小企业和小型农场进行的检查工作不得多于每4年1次。（4）新的法令要求，建立统一的网上平台，专门介绍国家对企业，特别是对个体经营的优惠政策和应享有的权利，以便企业及时了解和自由利用这些优惠政策。（5）如果发现小企业有的商品没有记入收入帐下，将对其追究行政或刑事责任，但不对其进行罚款，以避免小企业陷入严重的物资困境。 近来，乌兹别克斯坦总统卡里莫夫几次发表讲话，要求政府采取有效措施，放宽对个体经济的限制，大力刺激个体经济的发展，以达到保障国民经济稳定增长的目标。2015年5月15日，卡里莫夫总统亲自签署了《关于保护私人所有制、小商业和小企业的措施》的总统令，要求政府取消过去对个体经营的不合理限制，为发展个体经济开绿灯，以加速个体经济的发展，从而保障整个经济的稳定发展。为了贯彻和落实卡里莫夫总统的这一法令，乌议会参议院召开第3次会议，修改相关法律，进一步为个体经济发展创造优惠的条件。 专家认为，此次乌议会修改法律，为个体企业大开方便之门，将对乌个体经济发展产生巨大的推动力，将是乌刺激经济发展的重要举措。与此同时，乌加速个体经济发展也将为发展国际经济合作带来新的机遇。