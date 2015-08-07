阿拉木图司机车牌改“谢谢” 遭警方罚款

哈通社阿斯塔纳8月7日电 阿拉木图一位车主日前在自己的爱车上安装了一台新设备，这种设备可以通过驾驶员的操纵，180度水平翻转车牌照。或许是出于娱乐心态，这位车主还在翻转后的牌照上写上了大大的"谢谢（Рахмет）"。但这位车主没想到自己的行为已经违反了相关道路法规，并很快遭到了警方的追查和罚款。

阿拉木图警方表示，8月5日起，互联网上就开始流传一段视频，被网民们当作娱乐谈资相互转发。在该视频中一辆现代牌轿车的牌照不时被翻转180度，显示出"谢谢"字样。 审阅视频后，警方认为，该现代轿车的行为违反了道路交通法规中禁止遮挡车辆牌照号的规定，属于违法行为，随即启动了法律程序，安排警力对车主身份进行核实和追查。在查明车主之后，警方对车主依法进行了惩处。 按照相关法律，该车主被处于15倍月计算指数罚款（29730坚戈）。 根据阿拉木图警方介绍，该车主在其车辆上安装的设备，目前在网络上十分畅销。很多网民出于娱乐或炫耀的心态购买此类设备，安装在自己的爱车上上路行驶。也有部分人通过这一设备在车辆上安置多付牌照，企图规避检查和处罚。 警方提醒车主，这些行为均属于违法行为，一经发现将被严肃处理。（编译：塔尔）