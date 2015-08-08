俄罗斯专家：轰炸广岛与斯大林的北海道计划无关

俄罗斯《对外政策》杂志发表一篇文章，俄裔历史学家谢尔盖•拉德琴科的一篇题为具挑衅性标题的文章。文章的标题是《广岛能使日本免于被苏联占领吗？》（Did Hiroshima Save Japan From Soviet Occupation? ）

这显然证明，1945年斯大林拒绝占领北海道不是因为害怕美国用原子弹轰炸广岛和长崎，而是因为他希望继续保持与美国的盟友关系。

然而，斯大林害怕的说法不仅在西方专家界很普遍，而且在日本专家中也是如此。拉德琴科则对这种看法提出了异议。日本的俄罗斯语言学专家、日本青山学院大学教授Shigeki Hakamada也赞同这种看法。 "在波茨坦斯会议期间，斯大林得知美国成功试验一种大威力武器的消息，后来才知道美国成功试验了原子弹。众所周知，斯大林对此故意装作无动于衷。波茨坦会议后，斯大林要求得到北海道一半的领土，建议将北海道的一部分置于苏联的控制之下，美国表示反对，但是苏联并没有理会美国的态度。 波茨坦会议之后，广岛和长崎被原子弹轰炸。在这个问题上，俄罗斯和美国在历史观点上各有各的看法。 俄罗斯认为，罗斯福要求苏联对日宣战，日本投降是因为苏联对其宣战。与此相反，美国则认为，虽然罗斯福当时的确曾要求苏联对日宣战，但是日本投降是因为美国向广岛和长崎投放了原子弹。俄罗斯和美国至今还在这个历史性问题上争论不休。 应卫星电台请求，俄罗斯知名东方学专家、莫斯科国际关系学院教授德米特里•斯特列里佐夫就这一历史性的一页阐述了俄方的看法。斯特列里佐夫代表俄方主持有关俄日关系史项目的学术著作的编纂工作，这本巨著的俄文版已经出版，目前正在等待日文版的出版发行。 "在轰炸广岛和长岐对斯大林占领北海道计划有何影响这个问题上，就我所知，这个问题在轰炸时还没有最终解决。这个问题大约是在1945年8月中旬解决的。杜鲁门曾经给斯大林写过一封信，斯大林也给了杜鲁门答复。但是，投放原子弹与这些信件并没有任何关系，因为当时还不知道投放原子弹的后果，也不清楚原子弹具有毁灭性的力量。 斯大林拒绝放弃占领北海道计划不是因为他害怕美国人。也许斯大林写给杜鲁门关于占领北海道的信是在试探美国的反应。事实上，斯大林根本就没有指望会得到日本的占领区。"这是谈判者之间的一场游戏，首先提出高于期望值的条件，目的是希望保证得到真正需要的条件。因此，我认为，这就是要求最终将千岛群岛交给苏联，斯大林并没有真正指望苏联将会得到北海道的部分领土。"专家称。 认为斯大林放弃占领北海道计划是因为他有恐惧心理是很可笑的。 因此，原子弹轰炸广岛和长崎并不是善良的美国人拯救日本使其免于被苏联占领的高尚之举。这是杀害无辜的野蛮行径。（文章摘自俄罗斯卫星网）