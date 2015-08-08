贝布特•阿塔穆库洛夫被任命为南哈州州长

哈通社奇姆肯特8月8日电 8日，纳扎尔巴耶夫总统任命原投资和发展部行政秘书贝布特•阿塔穆库洛夫为南哈萨克斯坦州州长。

此前，在祖国之光党政治协商委员会会议上，纳扎尔巴耶夫总统已任命原南哈州州长阿斯哈尔•穆尔扎赫梅托夫为祖国之光党第一副主席。

贝布特•阿塔穆库洛夫个人简介：

贝布特•阿塔穆库洛夫，1964年5月19日出生于阿拉木图州；

1986年毕业于列宁哈萨克理工学院冶金工程系，2000年完成圣彼得堡国立经济金融大学硕士学业；

1985年，在诺里尔斯克采矿和冶金综合体担任钢铁熔炼工；

1986年起，历任奇姆肯特铅冶炼厂熔炼工、技工、工程师等职务；

1991年至2006年间，在多家私营企业任职；

2006年，任哈萨克斯坦驻俄罗斯大使顾问；

2007年，任哈萨克斯坦驻伊朗大使顾问；

2008年，任哈萨克斯坦驻德国法兰克福领事馆领事；

2010年起，历任哈萨克斯坦驻马来西亚、印度尼西亚、文莱、菲律宾等国特命全权大使；

2012年，任哈萨克斯坦工业和新技术部行政秘书；

2014年起，任哈萨克斯坦投资和发展部行政秘书。（编译：塔尔）