纳扎尔巴耶夫：各级政府应提高预算资金的使用效率

哈通社阿斯塔纳8月9日电 据总统府新闻局消息，8日，纳扎尔巴耶夫总统在视察南哈州期间，出席地方议会会议。南哈州地方议会一致通过了纳扎尔巴耶夫总统对该州州长候选人贝布特•阿塔穆库洛夫的提名。

纳扎尔巴耶夫对该州前州长阿斯哈尔•穆尔扎赫梅托夫的工作给予肯定，并高度评价了他为南哈州社会经济发展作出的贡献，并表示，相信穆尔扎赫梅托夫在哈萨克斯坦执政党——祖国之光党第一副主席的岗位上将继续为国家和南哈州经济发展献力。

纳扎尔巴耶夫总统还会见了南哈州州政府领导班子成员，向他们介绍了新任命的该州州长贝布特•阿塔穆库洛夫。纳扎尔巴耶夫指出，作为人口大州，国家时刻关注着南哈州的发展。阿塔穆库洛夫在政府各部门担任过要职，拥有丰富的管理经验和卓越的才能，相信他将带领州政府班子，为不断提高当地人民生活水平做出贡献。

纳扎尔巴耶夫强调，在经济形势不容乐观的当下，各级政府应妥善合理的利用手中的资金，提高财政预算的使用效率。为应对危机，政府出台了系统性的各项措施和计划，这些举措旨在减少对资源的依赖、推动工业化发展、提高中小企业在国民经济中的占比等。因此可以说，"光明大道"经济计划是应对危机强有力的措施。

纳扎尔巴耶夫说，南哈州政府面临一揽子任务，其中包括：推进资源开采在内的工业项目的落实、建立铀矿产业、不断改善中小企业发展环境、提高农业生产效率、加强闲置土地的清理。

与此同时，纳扎尔巴耶夫还指出，州政府应继续在消除三班次轮流上课的学校、保障幼儿入园率的不断提高等方面的工作。（编译：吴然）